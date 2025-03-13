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南加豪宅華男被槍殺 熟人作案 華人兇嫌在逃

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
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嫌犯目前仍在逃，當局正在全力調查抓捕中。（記者邵敏／攝影）
嫌犯目前仍在逃，當局正在全力調查抓捕中。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人亞凱迪亞11日發生致命槍擊案件，男主人不幸遇害。知情者指出，涉嫌闖入民宅的行兇者也是華人，而且與被害人一家相識。警方表示，嫌犯目前仍在逃，當局正在全力抓捕調查中。

（視頻來源：記者邵敏）

這起入室槍擊案件震驚南加華人圈，案件發生在11日傍晚6時26分左右，地點位於亞凱迪亞Woodland Lane 50號街區。案發時，被害人妻子、13歲的兒子剛好回家，他們在家門口被嫌犯挾持進入屋內，之後槍案發生。男主人被槍手擊中腹部，送醫搶救後宣布身亡。

警方證實死者61歲，但尚未透露其身分信息。這起致命槍擊案就發生在妻子、以及年幼的兒子面前，13的孩子目睹父親被槍擊中，遂撥打911報警電話，但兇手逃離現場。據悉，被害人的妻、兒沒有受傷，家中也無財物被搶。

知情者向本報證實，持槍闖入民宅行兇的嫌犯是一名華人男子，他與被害人一家相識，但沒有透露他們之間的關系，不便發表更多評論。截至發稿前，這名槍手目前仍在逃，當局沒有發布嫌犯的身分信息、以及體貌特徵。

案發現場位於亞市豪宅區，附近都是帶有大院子的獨立別墅，每幢房屋市值都是幾百萬美元。住在同一條街道上的華人鄰居指出，經常看到被害人一家三口出入，但並不熟悉，僅見面時打個招呼。鄰居表示，此處是非常安靜的社區，之前從未發生過類似案件，這起致命槍案讓周圍居民都十分震驚，並在猜測嫌犯作案的真正動機，究竟是有目標的仇殺，還是入室搶劫轉為行兇殺人？對於悲劇的發生，鄰居感慨未成年孩子承受巨大的傷痛。

亞市華人王先生表示，這起槍案的發生讓他十分害怕，晚上無法入睡，「如果真是持槍入室搶劫殺人，那我們居住在這個城市都沒有安全感，希望警方能早點抓到兇手。」

當局沒有公布更多信息，尚不清楚警方正在搜捕幾名與這起案件有關的嫌疑犯。警探正在調查槍擊事件發生前，受害者是否持有武器並試圖自衛。目前還不清楚警察在屋內找到的槍，是否就是兇手作案使用的凶器，殺人動機也仍在偵查中。任何知道這起槍擊案相關資訊的人，都可以撥打洛杉磯縣兇殺案調查科的電話 323-890-5500。希望保持匿名者，可以撥打犯罪熱線 800-222-8477或訪問lacrimestoppers.org。

案發現場位於豪宅區，附近都是帶有大院子的獨立別墅。（記者邵敏／攝影）
案發現場位於豪宅區，附近都是帶有大院子的獨立別墅。（記者邵敏／攝影）
槍案發生在亞凱迪亞Woodland Lane 50號街區。（記者邵敏／攝影）
槍案發生在亞凱迪亞Woodland Lane 50號街區。（記者邵敏／攝影）
61歲的華人在家中被槍殺，妻子、以及年幼的兒子目睹悲劇發生。（記者邵敏／攝影）
61歲的華人在家中被槍殺，妻子、以及年幼的兒子目睹悲劇發生。（記者邵敏／攝影）

華人 槍擊 亞凱迪亞

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