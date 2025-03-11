前聯邦眾議員波特宣布參選加州州長

前聯邦眾議員波特11日在X宣布參選加州州長。（波特參選視頻截圖）

前聯邦眾議員 波特（Katie Porter）11日宣布，將參選2026年加州 州長選舉。

波特11日在社交平台X上發布競選視頻，稱「加州目前需要一點希望和巨大的毅力。這是我競選州長的原因。」波特表示，如果當選，將抗衡川普執政下的「危險領導人」。波特還提及她在川普第一任期時為國會議員。她說，現在是時候需要經濟、氣候變化、物價、房屋以及健保的「新觀點」，稱「基本權利」面臨危機。

根據KTLA5電視台，目前宣布參選2026加州州長的候選人有很多。其中包括現任副州長康納拉基斯（Eleni Kounalakis）、前州參議會議長阿特金斯（Toni Atkins）、前州主計長余淑婷（Betty Yee）、前洛杉磯市長暨加州眾議長維拉萊戈薩（Antonio Villaraigosa），以及州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）以及河濱縣縣警長Chad Bianco。有人推測，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）也可能參選加州州長。

波特在2024年12月時在爾灣加大 （UC Irvine）的一場會議上表示，如果賀錦麗參選加州州長，這會讓其他民主黨候選人撤選。

波特今年51歲，擔任過三屆美國國會眾議員。波特2024年競爭參議員，不敵謝安達（Adam Schiff）。落選後，她返回爾灣加大法學院教書。