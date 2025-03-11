風暴南襲加州 乾旱難獲緩解但災害風險上升

南加州遭遇風暴襲擊雖補充水庫，但國家氣象局專家警告乾旱未解除。（abc7電視台）

南加州 近日遭遇連續風暴侵襲，乾旱情況是否得到緩解？abc7電視台報導，國家氣象局專家認為，現階段仍難言樂觀。

國家氣象局水文專家萊伯（Jayme Leber）表示：「過去兩個冬天的充沛雨水確實有效補充了水庫儲備，目前供水情況相對穩定。」雖然南加 州仍嚴重乾旱，但北加州地區情況較為樂觀。萊伯強調：「全州已做好抵禦連續兩年乾旱的準備。目前加州呈現典型的反聖嬰 （La Niña）氣候模式，風暴路徑北移，不僅加州，全美南部地區也較往年乾燥。」

即將來襲的風暴預計為乾旱地區帶來豐沛降水，但同時可能引發次生災害。國家氣象局預報員戈姆伯格（David Gomberg）指出：「我們高度關注受災地區可能出現的泥石流危機。尤其令人憂慮的是，周三（12日）晚間一股強勁冷鋒（Cold Front）將橫掃整個南加州，威力不容小覷。」

戈姆伯格預測，山區地帶預計降雪1至2英尺，且13日積雪線將明顯下降。「預計積雪線可能驟降至3000英尺，這將影響多處低海拔山口通行，特別是Grapevine附近的5號州際公路。此外，14號高速公路沿線，包括Agua Dulce、Acton及Palmdale山麓地區也可能受影響，周四（13日）早晨道路情況可能十分危險。」