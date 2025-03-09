一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

GoBankingRates最新公布全美前50個最富有退休城鎮（Richest Retirement Towns），有13個位於加州 ，北加州薩拉度加（Saratoga）名列全美榜首，家庭收入中位數24萬1348美元，65歲以上人口比例為25.9%，宜居指數（Livability Index）81。南加 州則有華人聚集的派洛斯福德斯牧場和喜瑞都 （Cerritos）等五個城市上榜。

GoBankingRates此研究根據人口普查局美國社區調查（American Community Survey）數據，篩選總人口超過1萬5000人，65歲以上人口比例達25%或更高的142個城鎮，進一步收集每個城鎮家庭總數、65歲以上人口數量及家庭收入中位數等，宜居指數則來自AreaVibs。這些城鎮最終按家庭收入中位數排序，所有數據截至2025年2月4日。

南加州派洛斯福德斯牧場（Ranchos Palos Verdes）排名全美第三，加州第二，65歲以上人口有26%，家庭收入中位數17萬5307美元，宜居指數58。排名全美第九（加州第三）的拉古那灘（Laguna Beach）65歲以上人口有27.8%，家庭收入中位數14萬508美元，宜居指數66。喜瑞都排名全美第12，加州第五，65歲以上人口25.3%，家庭收入中位數13萬3953美元，宜居指數74。

內陸河濱縣（Riverside）幻象莊（Rancho Mirage）排名全美39，65歲以上人口有49.9%，家庭收入中位數10萬9943美元，宜居指數49。河濱縣另一個小鎮拉金塔（La Quinta）也榜上有名。65歲以上人口31.1%，家庭收入中位數9萬7628美元，宜居指數57。

加州其他榜上有名的城鎮還有排名全美第11名（加州第四）的核桃溪（Walnut Creek），65歲以上人口29%，家庭收入13萬5665美元，宜居指數77。沙加緬度縣的費爾歐克斯（Fair Oaks），65歲以上人口有25.5%，收入中位數11萬1332美元，宜居指數57。林肯（Lincoln）65歲以上人口27.2%，收入中位數10萬8108美元，宜居指數67。

此外還有Pacific Grove，65歲以上人口28.9%，收入中位數10萬5568美元，宜居指數84。Los Osos，65歲以上人口26.5%，收入中位數10萬3504美元，宜居指數66。Arroyo Grande，65歲以上人口25.7%，收入中位數10萬3258美元，宜居指數77。Cameron Park，65歲以上人口25.3%，收入中位數9萬7786美元，宜居指數56。