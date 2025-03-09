我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局AI查稅 大數據下「逃稅、漏稅」無所遁形

川普暫緩關稅 墨西哥總統：對話才是王道

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
9日講座協助在美台商及社區人士掌握最新財經資訊。（記者邵敏／攝影）
9日講座協助在美台商及社區人士掌握最新財經資訊。（記者邵敏／攝影）

毫無疑問，人類社會正經歷人工智能（AI）大變革，其中包括查稅。南加華裔專家指出，國稅局AI查稅進程很有可能加速，在大數據環境下，人們逃稅、漏稅的空間，將越來越小，甚至「無處可逃」。一旦被抓到，將面臨巨大懲戒。

洛杉磯台美商會和大洛杉磯台灣會館，9日舉辦財經座談會。亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟（Kevin Yeh）會計師，在當天的訪談中提到，美國國稅局大裁員，在人力大幅度縮減情況下，未來可能加速人工智能（AI）查稅進程。面對大數據，一些報稅人處心積慮的逃稅空間會越來越小，一旦被查到，遭受政府懲罰的可能性也會加大。

此外，葉俊麟還分享今年的報稅注意事項、以及加州野火損失的財務處理，幫助納稅人了解最新稅法變動、災損申報細節等。葉俊麟指出，洛杉磯野火帶來巨大災難損失，民眾可選擇在2024年報稅時提早申報。此外，川普總統上任後，提出很多稅務減免理念，包含小費、加班費、社會安全福利等不用交稅，在這樣的大環境下，人們應提前做稅務規劃。「財經的巨大變化瞬息萬變，一定要跟著經濟方向走，你不理財，財也不會理你。」

9日的座談會上，加州亞裔保險與財務協會（CAIFPA）副會長遊蕙綾（Sammy Yu），分享野火後的新保險法規，建議受保戶確保應有權益。野火爆發後，加州保險最新政策強調額外生活費用（ALE）、個人物品保險的新保障措施，幫助受災居民迅速恢復正常生活。遊蕙綾建議，所有房主、租客，購買房屋保險時應選擇「重置成本保險」（Replacement Cost），確保獲得足夠的災後賠償，而非僅按房屋市場價值理賠。

此外，遊蕙綾提醒，所有賠償申請須在災後60天內提交，否則保險公司可能減少賠償金額，甚至拒絕理賠。災難發生後，受災居民應立即聯繫保險公司，確認保單內容與保障範圍；搜集受損證據，比如照片、影片、受損物品清單等，及早提交完整理賠申請，確保獲得應有賠償。

I Got Space Inc創始人李偉達（David Lee），在當天的主題講座中，分析美國對中國進口商品關稅政策的影響，並提供在美企業應變之道，如何在關稅戰中掌握先機。李偉達表示，洛杉磯經濟體強大，關稅新政策造成的整體影響不會很大，但對進出口商來說，會帶來比較明顯的影響。面對這個大環境，企業可調整供應鏈避稅，比如從關稅低的地區選取廠商進口，或調整生產地避稅。此外，李偉達還指出，關稅戰將導致鋼鐵制品及相關產品價格上漲，對普通民眾來說，汽車、日常電器產品價格，也會隨之上漲。

洛杉磯台美商會和大洛杉磯台灣會館，9日舉辦財經座談會。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯台美商會和大洛杉磯台灣會館，9日舉辦財經座談會。（記者邵敏／攝影）
專家9日解析財經環境變動，提供專業建議及應對策略。（記者邵敏／攝影）
專家9日解析財經環境變動，提供專業建議及應對策略。（記者邵敏／攝影）

保險 關稅 洛杉磯

上一則

南加突發規模4.1地震 華人區有感

延伸閱讀

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
報稅變化篇／掌握3變化 報稅不卡關

報稅變化篇／掌握3變化 報稅不卡關
報稅檔案篇／文件保留 W2、1099至少3年

報稅檔案篇／文件保留 W2、1099至少3年
報稅提醒篇／國稅局人事多變化 用「電子報稅」最省事

報稅提醒篇／國稅局人事多變化 用「電子報稅」最省事
報稅提醒篇／會計師建議報稅應趁早 尤其是「紙本」報稅者

報稅提醒篇／會計師建議報稅應趁早 尤其是「紙本」報稅者
報稅總覽篇／2025報稅 須知有哪些變與不變

報稅總覽篇／2025報稅 須知有哪些變與不變

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20

超人氣

更多 >
今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉
聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門