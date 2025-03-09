國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

9日講座協助在美台商及社區人士掌握最新財經資訊。（記者邵敏／攝影）

毫無疑問，人類社會正經歷人工智能（AI）大變革，其中包括查稅。南加華裔專家指出，國稅局AI查稅進程很有可能加速，在大數據環境下，人們逃稅、漏稅的空間，將越來越小，甚至「無處可逃」。一旦被抓到，將面臨巨大懲戒。

洛杉磯 台美商會和大洛杉磯台灣會館，9日舉辦財經座談會。亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟（Kevin Yeh）會計師，在當天的訪談中提到，美國國稅局大裁員，在人力大幅度縮減情況下，未來可能加速人工智能（AI）查稅進程。面對大數據，一些報稅人處心積慮的逃稅空間會越來越小，一旦被查到，遭受政府懲罰的可能性也會加大。

此外，葉俊麟還分享今年的報稅注意事項、以及加州野火損失的財務處理，幫助納稅人了解最新稅法變動、災損申報細節等。葉俊麟指出，洛杉磯野火帶來巨大災難損失，民眾可選擇在2024年報稅時提早申報。此外，川普總統上任後，提出很多稅務減免理念，包含小費、加班費、社會安全福利等不用交稅，在這樣的大環境下，人們應提前做稅務規劃。「財經的巨大變化瞬息萬變，一定要跟著經濟方向走，你不理財，財也不會理你。」

9日的座談會上，加州亞裔保險 與財務協會（CAIFPA）副會長遊蕙綾（Sammy Yu），分享野火後的新保險法規，建議受保戶確保應有權益。野火爆發後，加州保險最新政策強調額外生活費用（ALE）、個人物品保險的新保障措施，幫助受災居民迅速恢復正常生活。遊蕙綾建議，所有房主、租客，購買房屋保險時應選擇「重置成本保險」（Replacement Cost），確保獲得足夠的災後賠償，而非僅按房屋市場價值理賠。

此外，遊蕙綾提醒，所有賠償申請須在災後60天內提交，否則保險公司可能減少賠償金額，甚至拒絕理賠。災難發生後，受災居民應立即聯繫保險公司，確認保單內容與保障範圍；搜集受損證據，比如照片、影片、受損物品清單等，及早提交完整理賠申請，確保獲得應有賠償。