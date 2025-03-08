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好萊塢汽車旅館提名歷史古蹟 華人業主保留60年代風格

洛杉磯訊
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洛杉磯65年老字號好萊塢首映汽車旅館獲提名歷史古蹟，習邦妮（左）堅持保留60年代風格並計畫退休。（abc7電視台）
洛杉磯65年老字號好萊塢首映汽車旅館獲提名歷史古蹟，習邦妮（左）堅持保留60年代風格並計畫退休。（abc7電視台）

位於東好萊塢（East Hollywood）路邊的好萊塢首映汽車旅館（Hollywood Premiere Motel），以親民房價與極具代表性的 Googie 風格招牌聞名，近日獲洛杉磯文化遺產委員會提名為歷史文化古蹟，未來有望正式受到城市保護。

據 ABC7 報導，這家矗立於好萊塢大道（Hollywood Blvd.）與塞拉諾大道（Serrano Ave.）交叉口的汽車旅館，已有 65 年歷史，業主習邦妮（Bonnie Xi，音譯）經營旅館 40 年，她表示，無論旅館是否被列為歷史古蹟，都將堅持保留 1960 年代的風格。

負責提名的保護主義者達斯托利（James Dastoli）表示，這座汽車旅館對於當地居民而言是「一個地標性的存在」。他指出，儘管標誌已顯現歲月痕跡，部分區域生鏽且色彩褪去，但這種老舊感反而讓它更具歷史價值。他說，「霓虹燈應該繼續亮著，而標誌上的鏽蝕則應保留，這樣才能展現出它的時代感。」

習邦妮則表示，她不想改變這座建築，並希望保留 1960 年代的風格，這樣就很好了。雖然摩鐵的黃金時期已過，但每晚約 100 美元的價格仍吸引旅客，並提供游泳池等設施。此外，由於其獨特的復古外觀，旅館曾多次出現在 電影、電視節目與音樂錄影帶中，成為好萊塢影視文化的一部分。

接下來，該旅館將接受文化遺產委員會的現場檢查，並交由市議會投票決定，最快今年夏天可獲正式認定。習邦妮表示，這可能是她經營 40 年來的最大成就，也考慮在此時退休。她笑稱，自己年紀大了，40 年的經營已經夠了。

好萊塢 投票 退休

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