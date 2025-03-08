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觀光署北美行銷有成 美國赴台遊客去年65萬多

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觀光署北美行銷有成 美國赴台遊客去年65萬多

洛杉磯訊
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觀光署署長周永暉領軍至北美洛杉磯舉辦台灣觀光推廣會。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組提供）
觀光署署長周永暉領軍至北美洛杉磯舉辦台灣觀光推廣會。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組提供）

台灣駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組公佈2024年國際來台旅客統計數據，北美地區市場(美國與加拿大)表現亮眼，全年赴台旅客人次達76萬3401人，較疫情前成長近3%。2024年華航、長榮、星宇、達美及聯合等多家航空公司持續增加直飛台北班次並拓增航點，北美地區已有九個直航台灣的城市，每周直飛班次至少160班。

在航點航班持續增加、行銷策略深化，及市場推廣多元布局的帶動下，美國成為台灣第四大國際客源市場，依觀光署統計資料顯示，去年美國來台人數達65萬1264人次，不但一舉突破疫前水準，較2019年成長7.6%，2024年12月更創下單月超過七萬人次的歷史紀錄，顯示北美市場復甦動能強勁。

數據分析，2024年北美赴台旅客中，華僑旅客占0.93%，外籍旅客占99.07%。疫後返鄉需求減少，觀光及商務旅客比例增加，加上台灣旅遊安全形象提升與多元主題行銷奏效，促使北美市場穩健回溫，並創新高。觀光署透過「台灣觀光品牌3.0」策略，結合優惠與獎勵措施，有效吸引北美國際旅客回流。

隨著各國競相爭取國際觀光客，台灣積極拓展北美及新南向市場。觀光署去年強化海外布局，在加拿大設立駐溫哥華台灣觀光服務分處，擴大赴台旅遊產品的服務量能及遊客服務範圍。與此同時，積極與美加旅行業者及媒體合作，邀請知名旅遊與美食節目，如美國公共電視「Canvasing the World」、Netflix「環球饗宴：菲爾來吃飯」、Tastemade「From Scratch」，及美國公共電視「Joseph Rosendo’s Steppin’ Out」和「行腳天下Bare Feet」等赴台拍攝，透過高流量媒體平台強化台灣觀光品牌形象。此外，邀請美國實境秀璀璨帝國名媛克莉絲汀等具影響力的社群意見領袖，增加赴台旅遊話題熱度。

為進一步提升北美市場能見度，觀光署2024年參與紐約、芝加哥、洛杉磯等地舉辦的旅遊展，並舉辦三場北美推廣會，積極接觸北美旅行業者及潛在旅客，推動台灣成為國際旅遊熱點。

除拓展國際市場外，台灣也致力於推動低碳旅遊環境，提升國內遊憩據點的國際知名度。2024年「全球綠色目的地百大故事獎」揭曉，台灣共有七個目的地及兩家綠色業者上榜，創下歷年新高。此外，台灣在非伊斯蘭合作組織旅遊目的地「Non-OIC Destinations」全球排名第三、榮獲亞洲同志旅遊指數排名第一，並連續獲得美國商務旅遊雜誌「環旅世界」（Global Traveler）「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，以及Trazee Travel「2024年最受歡迎的冒險旅遊目的地」等國際肯定，突顯台灣旅遊的多元吸引力。

2024年國際來台旅客北美地區市場(美國與加拿大)表現亮眼，全年赴台旅客人次達7...
2024年國際來台旅客北美地區市場(美國與加拿大)表現亮眼，全年赴台旅客人次達76萬3401人，較疫情前成長近3%。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組提供）

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