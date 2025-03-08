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從新移民到註冊護士 加州社區學院開啟職業生涯

洛杉磯訊
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加州社區學院華裔畢業生熊和（Xong Her，譯音）成為加州註冊護士。（受訪者提供）
加州社區學院華裔畢業生熊和（Xong Her，譯音）成為加州註冊護士。（受訪者提供）

對於很多新移民來說，入讀加州社區學院是一條可完成職業訓練、取得高等學位、找到理想工作的捷徑，且無須背負沉重的學貸。加州社區學院華裔校友、註冊護士熊和（Xong Her，譯音）令人信服地證明，加州社區學院 （California Community College）幫助了許多低收入、有志向的新移民青年，開啟了理想職業的大門。

熊和說，高中時，她曾認為上大學遙不可及，昂貴的學費讓人望而卻步，背負著沉重的學生貸款，只為了一個不確定能否幫助找工作的學位。另一方面，她還希望能在附近打工，幫助父母減輕負擔。於是，她選擇了住家附近的一所加州社區學院，在這裡，她獲得副學士學位及護理執照，並在家附近成功開啟了註冊護士的職業生涯。

她說，雖然當時的學習成績可以讓她進入一所四年制大學，但並不太適合她的家庭經濟狀況。於是，她選擇就讀於當地的一所社區學院，不僅讓她幾乎不需要支付學費就能完成兩年制的課程並獲得副學士學位，而且還可以繼續住在家裡，邊學習邊打工，實現學業與家庭責任的平衡。

熊和介紹，職業教育是一種為學生提供所需教育、技能、認證或執照的培訓課程，幫助他們進入特定行業或職業領域。例如，護理、機械、科技等職業都屬於這一範疇。加州社區學院系統提供200多個職業教育課程，授課教師都是專業人士，因此，像她這樣嚮往從事某種職業的學生，能夠直接從專業人士那裡接受培訓。而且，許多職業教育課程都可以在兩年內完成。

熊和最後強調，無論身處何地，也無論年齡長幼，如果想賺取更高的收入，並在特定行業或職業領域獲得認證或執照，加州社區學院都可能提供職業教育機會。更多信息訪問CanGoToCollege.com。

加州社區學院校友熊和（Xong Her，譯音），畢業後考取加州註冊護士執照。（受...
加州社區學院校友熊和（Xong Her，譯音），畢業後考取加州註冊護士執照。（受訪者提供）

加州 移民 低收入

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