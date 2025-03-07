洛杉磯第126屆金龍大遊行3月22日登場

第126屆金龍大遊行將於今年3月22日中午11點在洛杉磯華埠隆重登場。（羅省中華總商會官網）

羅省中華總商會（CCCLA）近日宣布，第126屆金龍大遊行將於3月22日中午11點在洛杉磯華埠 隆重登場，該活動不僅是華埠一年一度的重要盛事，更是促進社區聯繫、弘揚中華文化的重要平台。

羅省中華總商會主席莊佩源在新聞發佈會上表示，原定於年初舉行的金龍大遊行因洛杉磯突發野火而推遲，同洛杉磯市市府救災優先的步調保持一致。他強調，這一改變突顯了CCCLA對支持更廣泛社區的承諾，同時確保這一珍貴的農曆新年慶祝活動得以延續。

莊佩源宣布，今年的金龍大遊行將由洛杉磯道奇隊官方攝影師、美國職業棒球大聯盟（MLB）首位華裔 攝影師Jon SooHoo擔任大禮官。SooHoo與道奇隊及華埠社區有著深厚淵源，這次任命象徵著對體育與文化歷史的特別致敬。 SooHoo表示，能擔任金龍大遊行的大禮官，讓他感到無比自豪。他強調，華人一定要展示自己的力量，在美國社會必須有一定的分量。他提到，他的祖父和父親過去也曾努力促進華埠與主流社會的聯結，因此他希望繼承這份使命。他自己對洛杉磯華埠有很深的感情，平日只要有機會，就會來這裡走走、吃飯。

本屆金龍大遊行還邀請了三位傑出人士擔任榮譽大禮官，分別是好萊塢資深亞裔演員Keone Young、洛市警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）以及華裔消防員余建宏（Chien Yu）。

Keone Young是一位經歷數十年職業生涯的好萊塢演員，他長期以來積極倡導亞裔美國人在影視產業中的發展，提升了亞裔群體在主流媒體中的能見度。麥唐諾擔任洛杉磯警察局第59任局長，也曾出任洛杉磯縣警長，長年致力於維護公共安全與促進社區融合。他不遺餘力地在不同族裔社區間推動信任、包容與安全，讓洛杉磯成為一個更加和諧的城市。華裔消防員余建宏在年初的伊頓山火中，公而忘私保護社區，在滅火過程中失去了自己的家園。他的捨己為人的精神成為社區的英雄人物。