華生機器人競賽隊 蟬聯VEX IQ加州賽初中組冠軍

2025年VEX IQ機器人加州州賽，由五名華裔初中生組成的956A SuperDraco隊以精湛技能和團隊協作能力力壓對手，最終以高出亞軍103分的絕對優勢斬獲初中組冠軍。（郭光恆提供）

在剛落幕的2025年VEX IQ機器人加州 州賽中，由五名華裔 初中生組成的956A SuperDraco隊以精湛技能和團隊協作能力，最終以高出亞軍103分的絕對優勢斬獲初中組冠軍，華人 少年郭光恆（Atticus Guo）發揮關鍵作用。

這是郭光恆連續三年帶領團隊參加VEX IQ州賽，其隊伍將以加州首支提前鎖定世錦賽資格的初中戰隊身份參加5月舉辦的2025年VEX世界錦標賽。VEX IQ競賽由美國機器人教育及競賽基金會（REC Foundation）主辦，是全球規模最大的青少年機器人賽事，覆蓋70多個國家逾百萬8-18歲學生。參賽者需通過設計、搭建及編程機器人完成複雜任務，其成績被史蒂文森中學、哈佛-西湖中學等頂尖中學和麻省理工、加州理工等頂尖院校視為評估學生STEM素養與領導力的「黃金標準」。

郭光恆從2022年到2024年連續兩個賽季作為296A Robokids隊長，帶領團隊連續包攬VEX IQ加州州賽小學組冠軍及美國公開賽小學組全美冠軍。2024年升入初中後，他與何星卓（Xingzhuo He）、羅梓涵（Winnie Luo）、陳雯萱（Laura Chen）、李綰陶（Wantao Li）組建新戰隊956A SuperDraco，組隊66天後便在去年12月VEX IQ簽名賽中以總分620分的機器人技能得分奪冠，成功拿到提前晉級2025 VEX機器人世錦賽的資格，也成為加州首支直通2025世錦賽的初中隊伍。此次州賽衛冕，更印證團隊在機械工程、編程與戰術設計上的全面升級。