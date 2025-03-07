被控「外國間諜」案情複雜，孫耀寧延押至11月開審。（本報檔案照）

據洛杉磯 聯邦檢察官辦公室消息，被司法部指控為充當「外國政府」間諜的南加州 華人社區活躍人士孫耀寧（Yaoning Sun），原定本年 2 月下旬開審，但忽然延至11月上旬。在此期間，被告沒有被保釋（Bailed）回家，而是關押在洛杉磯大都會 拘留中心（MDC Los Angeles），法界人士分析案情複雜，性質嚴重。

洛杉磯大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，Los Angeles）位於洛杉磯市中心區附近，網站資料顯示，目前這裡關押著791名男女囚犯和羈押候審的嫌犯。該中心隸屬聯邦獄政局（Federal Bureau of Prisons，BOP ）美西分局管理，為加州中央司法區（Judicial District Central California）提供服務。

南加州奇諾岡市居民孫耀寧於2024年12月19日被捕，2025年2月13日在洛杉磯聯邦法院提審（Arraignment，亦譯過堂），被告辯稱「無罪」（Pleaded not guilty）。法官裁示2月25日進行陪審團審案（Jury trial），後來又延至11月4日，但是，法庭和檢察官都沒有解釋原因。

一位不具名的南加華人律師分析，案子延期審理在法庭是很常見的現象。但是，如果涉案人從被捕日直到陪審團審理，前後周期長達近一年時間。在此期間，涉案人沒有被保釋回家，一直被關押在洛杉磯大都會拘留中心。這表明案情不簡單，性質嚴重，情節複雜。在此期間，檢方將有很多調查取證工作要做。

但是，他進一步指出，被告人沒有涉及嚴重暴力犯罪，但沒有被保釋回家，有兩種可能性。一是檢方認為被告可能有潛逃風險，或有串供之虞，反對保釋。二是被告可能交不起巨額保釋金，或者提供不了對等的財產抵押。所以，不具備保釋出獄的資格。