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Target執行長：這類商品或自本周起漲價

洛杉磯訊
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對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

川普政府對加拿大和墨西哥的商品徵收25%的關稅，4日即刻生效。目標百貨（Target）執行長康納（Brain Cornell）4日接受媒體採訪時表示，目標百貨的一些商品本周起就開始漲價。

根據CNBC電視台的報導，康納在接受採訪時表示，每到冬季，目標百貨的生鮮商品很大程度依賴墨西哥，因此關稅新政將迫使商店最快在本周對蔬菜和水果加價。康納說，蔬果是公司想要儘量保持價格不變的商品，但在未來幾天，消費者會看到價格上漲。他說，「若關稅為25%，價格就會上漲。」最可能上漲的蔬果包括草莓、牛油果和香蕉。

目標百貨商業主管戈麥斯（Rick Gomez）介紹，現在談具體價格上漲的商品為時尚早，因為「團隊正在做實時調整。」目標百貨需要根據整體情況來定價。戈麥斯說，「舉個例子，我們有3美元一個的聖誕裝飾，我們不想將其價格漲為3.6美元。這意味著要將這部分價格漲幅轉移至其他商品上。」他還舉了另一個例子，目標百貨售有5美元一件的T恤衫，他們若想要保持該價格，就要將成本轉移至其他商品，例如連衣裙。戈麥斯表示，這不是簡單的價格轉移，商家還要考慮到消費者的需求以及商品定位，確保整個價格構造是合理的，進而讓目標百貨保持競爭力。

當被問及川普政府對中國關稅增至20%的政策，康納認為目標百貨受影響不是特別大。他表示，目標百貨已經將對中國製造商品的依賴由60%以上減少至30%。戈麥斯說，目標是明年年底，來自中國的商品減至25%。

目標百貨近幾年逐漸減少了對中國的依賴，選擇在西半球新興的生產商如瓜地馬拉（Guatemala）和宏都拉斯（Honduras），目前目標百貨只有17%的服飾來自中國。

目標百貨 關稅 墨西哥

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