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中產階級收入標準出爐 門檻最高是這州

洛杉磯訊
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調查顯示，美國中產階級的年收入應介於4萬9500美元至14萬8500美元之間。(Pexels, Kaboompics)
調查顯示，美國中產階級的年收入應介於4萬9500美元至14萬8500美元之間。(Pexels, Kaboompics)

隨著生活成本不斷上升，許多美國人或許開始懷疑是否仍屬中產階級。根據不同居住地區，中等收入階層的標準存在顯著差異。調查顯示，美國中產階級的年收入介於4萬9500美元至14萬8500美元間，而加州的最低中產階級門檻，是年收入6萬3674美元。

根據財經網站SmartAsset分析，美國家庭收入中位數為7萬4225美元；全國範圍內，中產階級的收入介於4萬9500美元至14萬8500美元間。相比去年，該範圍略有提升，當時的標準為4萬9271美元至14萬7828美元。然而，這一標準，會根據不同州與城市的生活成本有所變化。 該分析採用丕優研究中心（Pew Research）對中產階級的定義，即一個家庭的收入，必須在該地區家庭收入中位數的三分之二至兩倍之間。

以州為範圍，麻州（Massachusetts）取代新澤西（New Jersey），成為全美中產階級門檻最高的州，家庭年收入需超過6萬6565美元，才能被視為中產階級。加州位列第五，中產階級最低門檻為6萬3674美元年收入；排在加州前面的，依次是麻州、新澤西、馬里蘭州（Maryland）及新罕布什爾州（New Hampshire）。

在城市層面，維吉尼亞州的阿靈頓市（Arlington）擁有全美最高的中產階級門檻，該市的家庭收入中位數超過14萬美元，年收入需達9萬3400美元以上，才能步入中產階級。中產階級門檻第二和第三高的城市都位於加州，是聖荷西和爾灣市，收入分別需達9萬810美元與8萬5317美元。

相較之下，底特律位榜單末端，當地年收入超過2萬5300美元家庭，即可被視為中產階級。在美國，只有密西西比州、阿肯色州、路易斯安那州和西維吉尼亞州的中產階級收入門檻，低於4萬美元。這些地區的生活成本相對較低，使得較低收入家庭，仍能維持中產水平生活品質。

目前，美國的經濟不確定性仍在增加。持續的通貨膨脹以及新增關稅的潛在威脅，正對消費者信心造成衝擊。根據密西根大學最新的消費者信心指數報告，該指數在過去一個月內下降約10%。 同時，最新勞工市場數據顯示，美國本周申請失業救濟人數略有增加，但整體裁員水平仍處健康範圍內。聯準會（Fed）上月會議指出，通膨風險正在上升，這也是聯準會決定維持基準利率不變的關鍵原因之一。

西維吉尼亞州 加州 麻州

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