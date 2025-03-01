洛縣反貪大搜查 「鹽湖公園」改建工程擱置資金暗流湧動

已遭封鎖的漢庭頓公園市政廳。（ABC 7畫面）

洛杉磯 縣檢察長辦公室近日依據「髒水行動」（Operation Dirty Pond）調查證據，對洛縣 漢庭頓公園市（Huntington Park）市政廳、市長官邸、議員住所、包商住宅共11處展開搜索，起出大量證據，顯示「鹽湖公園」（Salt Lake Park）改建案的偵辦將更進一步。

「Operation Dirty Pond」始於2022年11月，因為檢方收到的證據顯示，市府2019年以2300萬美元與「JT Construction」定約，改建公園為多功能戲水中心，或有不法之處，因為成立於1995年的JT Construction從未承包過與戲水中心相關的案件。

檢察長霍克曼（Nathan Hochman）的聲明指出，本案涉及3萬平方呎、兩層樓、奧運規格游泳池等設施的建案，檢方早已開始調查，並聚焦於濫用大量公帑的行為，畢竟政府官員必須以誠信廉潔的最高標準對待。

檢方搜索的11個地點包括：漢庭頓公園市政廳；市長Karina Macias住所；市政經理Ricardo Reyes住所；市議員Eddie Martinez住所；漢庭頓公園市工務局；鹽湖公園；前市府官員Efren Martinez；前市議員Graciela Ortiz住所；前市議員Marilyn Sanabria的住所；Edvin Tsaturyan與Sona Vardikyan的家所，他們是JT Construction的負責人；以及Unified Consulting Services的辦公室。

對此，漢庭頓公園市僅簡短表示，知道檢方「到訪」各處，他們將全程配合檢方調查。雖然檢警沒有當場逮人，但卻扣押大量文件、財務報表、電腦手機，不過檢察長霍克曼不願透露進一步細節。

一個月前就呼籲調查的副市長Arturo Flores告訴ABC與南加 新聞集團，戲水中心一開始就有法律爭議，檢方的搜查只是時間問題，「調查中，我什麼都不能說，但該說的早已說了」。

2022年才當選議員的他說，多年前定約的工程，至今毫無動靜，但背後卻有大量資金流動。南加新聞集團調閱舊照，顯示鹽湖公園2021年2月還出現過（戲水中心）「Coming Soon」的標語，但2024年6月已經消失。

另外，早在2020年就已出現吹哨人，四名市府財政官員遭到撤換，因為他們質疑戲水中心的經費不當運用。他們後來提告，市府與Unified Consulting Services的負責人、市議員Eddie Martinez合謀，濫用4000萬美元公帑，發包給Unified Consulting的客戶JT Construction。