橙縣將支付2800萬美元 和解寄養致嬰兒腦損傷案

橙縣縣府為一起安置孩童在寄養家庭失職訴訟賠償2800萬美元。（Pexels截圖）

南加州橙縣 已同意支付2800萬美元，和解一起涉及嬰兒嚴重腦損傷的訴訟案件。該案發生在2019年，橙縣社會服務機構（OCSSA）將一名僅兩個月大女嬰 I.H.安置在一間存在安全隱患的寄養家庭，最終導致她嚴重缺氧，造成無法逆轉的腦部損傷。

這起案件原定進入審判階段，但聖伯納汀諾高等法院法官奧喬亞（Gilbert Ochoa）已於1月17日批准和解協議。和解金將存入特殊信託基金，用於I.H.的終身醫療照護。如今五歲的I.H.因傷勢嚴重，無法行走或使用雙手，只能依靠輪椅行動。

根據法庭文件，I.H.出生兩個月後，她的母親ReeAnna Espino與父親Leslie Hooker Jr.發生家庭暴力，母親遭安那罕警方逮捕，I.H.由父親獨自照顧。此案隨後轉交OCSSA處理。

OCSSA最終決定將I.H.及兩名兄弟姐妹安置在祖母Juana Hooker位於庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的住處。然而，訴狀指出，OCSSA在作出安置決定時未對該住處的成人住戶作背景調查，也未對這間僅923平方英尺、擠滿10人的兩房公寓進行適當檢查，導致悲劇發生。

2019年10月12日，I.H.的祖母報警求助，表示發現嬰兒仰躺在嬰兒床內，呼吸困難並發出呻吟聲。I.H.被輾轉送往兩所醫院後，最終被診斷出因缺氧導致嚴重腦部損傷。

代表I.H.的律師夏皮羅（William Shapiro）表示，這起案件的調查過程極為艱難。他與律師團隊突破官僚體系阻礙，分析大量被刪減文件，進行多次證詞蒐集，才成功揭露OCSSA錯誤。

對於此案，橙縣政府未對和解金額發表意見，但縣府發言人在聲明中強調，「和解並不代表承認有任何過錯。」