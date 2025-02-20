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洛杉磯名店Original Pantry Cafe 傳勞資糾紛將停業

洛杉磯訊
洛杉磯近百年老字號餐廳 Original Pantry Cafe 傳將於3月2日關閉，工會指責管理方施壓員工放棄工會權益。（abc7電視台）
洛杉磯近百年老字號餐廳 Original Pantry Cafe 傳將於3月2日關閉，工會指責管理方施壓員工放棄工會權益。（abc7電視台）

據多家主流媒體報導，擁有近百年歷史的洛杉磯知名餐廳 Original Pantry Cafe 可能於3月2日關門歇業。工會 Unite Here Local 11 指控，雷登信託基金（Richard J. Riordan Trust）要求員工放棄工會權益，否則停業。

該間市中心老字號餐廳自1924年開業，1950年遷至菲格羅亞街（Figueroa St.）與第九街（9th St.）交口，深受當地居民喜愛。過去由已故前洛杉磯市長雷登（Richard Riordan）經營，2023年雷登辭世後，餐廳所有權轉移至雷登信託基金，如今面臨被迫停業的命運。

工會表示，信託基金近日通知員工，除非願意放棄工會權益，否則餐廳將出售並結束營業。員工人數也大幅縮減，從全盛時期的85人銳減至目前的23人。

工會組織員埃爾南德斯（Maria Hernandez）引述信託基金的明確通知：「若堅持要求為工人提供工作保障並保留工會，餐廳將於3月2日下午5時關閉。」她痛批：「看到信託機構如此行事，令人悲傷和噁心。」在 Pantry 服務超過25年的資深員工格拉納多斯（Marcella Granados）眼見距離失業僅剩十天，直言難以接受。她回憶：「我曾為雷登先生工作，他是個好老闆，若他仍在世，絕不會發生這種事。」她認為，信託基金現任管理層正在破壞雷登關懷員工的美名。工會組織員羅伯茨（Bridie Roberts）20日更在員工集會上表示：「這太令人作噁了，完全沒有展現對洛杉磯人民的關心與尊重。」

洛杉磯

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