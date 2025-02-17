洛杉磯藝博會致敬消防員 華裔青少年參展

洛杉磯藝博會將於2月19日至23日在洛杉磯會展中心舉行。（本報檔案照）

為慶祝成立30周年，洛杉磯 藝博會（LA Art Show）將於2月19日至23日在洛杉磯會展中心（LA Convention Center）舉行。本屆展會不僅呈現來自全球頂尖畫廊與博物館的藝術作品，包括華裔 青少年創作者的佳作，更延續公益傳統，以多種方式向近期參與野火救援的消防員致敬。

開幕之夜將於19日晚6時至10時舉行，並邀請知名演員、舞蹈家兼製片人迪萬（Jenna Dewan）擔任主持人。開幕之夜，洛杉磯知名壁畫家Robert Vargas將於現場創作巨幅作品「英雄」（HEROES），以藝術向消防員及所有參與救援的英雄致敬。本屆洛杉磯藝博會將持續推動藝術公益，每張門票收入的15%，將捐贈給美國心臟協會（American Heart Association）的公益項目。此外，因應南加 州近期的災難性野火，展會設立野火恢復基金捐款通道，觀眾可在購票時選擇捐助。

本屆展會特別關注少數族裔的藝術表達，其中非營利藝術機構Hello Art World將帶領20名華裔青少年創作者參展，透過藝術傳遞社會關懷與文化記憶。Hello Art World多年致力透過藝術教育賦權年輕人，今年該機構將攜手年輕藝術家推出「洛杉磯之聲」（Voices of LA）系列展覽，展出超過100件青花瓷盤與瓷磚作品。這些作品不僅以多元視角描繪洛杉磯的不同面貌，還用藝術形式展現南加野火給受災地區帶來的影響。展出的青花瓷盤作品中，有60件特別為艾塔迪那（Altadena）社區創作，這些作品的30%銷售收入，將用於捐款。

洛杉磯藝博會旗下的非營利展覽單元DIVERSEart LA，今年將以回顧展的形式，呈現過去八年的標誌性作品，關注種族、性別、環境等社會議題。展覽包含多件具有影響力的代表性作品，例如韓國藝術家HanHo在2023年推出的「永恆之光」，將數字技術與傳統壁畫結合，重構人類與科技共存的寓言。