洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
洛杉磯大規模野火吞噬上萬建築，「空屋」問題再成焦點。華爾街日報報導，近年來，外國人持續在洛杉磯縣購買房產，該地區目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。其中，華人占相當大比例；2008年金融危機後洛杉磯房價下跌，大量華人湧入聖蓋博谷等地區。
「空屋問題」一直是洛縣關注的問題。根據美國人口普查局2023年一項調查，洛杉磯縣所有住宅中約有6.1%，即22萬5000套房屋處空置狀態。其中，超過3萬3000套空屋，被歸類為度假或偶爾使用。與此同時，成千上萬因野火而流離失所的房主，正在尋找新的住房。
加州房地產經紀人協會（C.A.R.）華人經濟學家Oscar Wei指出，近年來購買房屋的外國買家，多來自中國、墨西哥和韓國。外國買家擁有的住宅通常為度假、短居使用，以及作為出租物業進入市場。基於C.A.R.的調查，洛杉磯縣約有15萬套獨戶住宅的屋主是外國人。
此外，洛縣許多空置房屋的業主是本地居民，他們從親屬處繼承房產，但尚未決定如何處置。
大量的空置房屋，引起野火受害者和經紀人不滿。在伊頓野火中失去家園的艾塔迪那居民Joan Nguyen表示，他們一家目前暫時借住在家人和朋友的空置房間內。Nguyen表示，房主應該將空置房屋投放市場，讓暫居酒店的家庭能夠有住所。為野火受災戶尋找新房的房產經紀人表示，在住房供應短缺情況下，住房不僅需要被視為資產或投資工具，更需要被視為居住空間。
華爾街日報特別提到聖蓋博谷華人聚集城市聖瑪利諾長期存在的空屋問題：「在距離受災社區約10英里的一個洛杉磯縣高級郊區，一棟棟未受波及的百萬級豪宅座落草坪上，草坪邊緣修剪得整齊如90度直角。其中有幾棟房屋是空置的。」當地華人房產經紀表示，在聖瑪利諾從事房地產業務的40年間，約10%的交易賣給外國買家。
實際上，聖瑪利諾市曾在2022年推出一項徵收空屋稅的提案，但最終未獲通過。該法案計畫向那些一年中沒有在其房產中居住滿120天的人，課徵每塊地（parcel）1萬美元的稅費；商業物業若是空置超過245天，也同樣課徵該稅。
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