我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛杉磯大規模野火吞噬上萬建築，「空屋」問題再成焦點。華爾街日報報導，近年來，外國人持續在洛杉磯縣購買房產，該地區目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。其中，華人占相當大比例；2008年金融危機後洛杉磯房價下跌，大量華人湧入聖蓋博谷等地區。

「空屋問題」一直是洛縣關注的問題。根據美國人口普查局2023年一項調查，洛杉磯縣所有住宅中約有6.1%，即22萬5000套房屋處空置狀態。其中，超過3萬3000套空屋，被歸類為度假或偶爾使用。與此同時，成千上萬因野火而流離失所的房主，正在尋找新的住房。

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）華人經濟學家Oscar Wei指出，近年來購買房屋的外國買家，多來自中國、墨西哥和韓國。外國買家擁有的住宅通常為度假、短居使用，以及作為出租物業進入市場。基於C.A.R.的調查，洛杉磯縣約有15萬套獨戶住宅的屋主是外國人。

此外，洛縣許多空置房屋的業主是本地居民，他們從親屬處繼承房產，但尚未決定如何處置。

大量的空置房屋，引起野火受害者和經紀人不滿。在伊頓野火中失去家園的艾塔迪那居民Joan Nguyen表示，他們一家目前暫時借住在家人和朋友的空置房間內。Nguyen表示，房主應該將空置房屋投放市場，讓暫居酒店的家庭能夠有住所。為野火受災戶尋找新房的房產經紀人表示，在住房供應短缺情況下，住房不僅需要被視為資產或投資工具，更需要被視為居住空間。

華爾街日報特別提到聖蓋博谷華人聚集城市聖瑪利諾長期存在的空屋問題：「在距離受災社區約10英里的一個洛杉磯縣高級郊區，一棟棟未受波及的百萬級豪宅座落草坪上，草坪邊緣修剪得整齊如90度直角。其中有幾棟房屋是空置的。」當地華人房產經紀表示，在聖瑪利諾從事房地產業務的40年間，約10%的交易賣給外國買家。

實際上，聖瑪利諾市曾在2022年推出一項徵收空屋稅的提案，但最終未獲通過。該法案計畫向那些一年中沒有在其房產中居住滿120天的人，課徵每塊地（parcel）1萬美元的稅費；商業物業若是空置超過245天，也同樣課徵該稅。

洛杉磯 華人 聖瑪利諾

上一則

亞市華協農曆新年、情人節活動 吸引200多長者參與

下一則

晚餐時段作案 南加入室盜竊團伙盯上這類社區

延伸閱讀

美國現象／再見了洛城 華人：重建路漫長

美國現象／再見了洛城 華人：重建路漫長
美國現象／以火為題材 畫家關心生態

美國現象／以火為題材 畫家關心生態
天堂鎮經驗…新建築符防火標準 保費大降

天堂鎮經驗…新建築符防火標準 保費大降
「你不孤單」 華裔劉小妲小姊弟隨身包義助野火災民

「你不孤單」 華裔劉小妲小姊弟隨身包義助野火災民
影藝之都／好萊塢影劇龍頭光環失色 落居全球第六

影藝之都／好萊塢影劇龍頭光環失色 落居全球第六
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了
值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費