賀錦麗若選加州州長 川普盟友表態迎戰

川普政府前高官格瑞納爾稱，若賀錦麗參選2026年加州州長，他將投入選舉迎戰。（NBC電視台示意圖）

現任總統特使格瑞納爾（Richard Grenell）13日表示，若前副總統賀錦麗 （Kamala Harris）宣布參選2026年加州 （California）州長，他將認真考慮投入選戰，以共和黨 候選人身分挑戰。

據「Politico」報導，格瑞納爾在洛杉磯談及此事時強調：「如果賀錦麗參選州長，我相信她背負太多政治包袱，只要投入數億美元向選民揭露她的執政缺失，加州政治版圖將出現新局面，共和黨候選人有機會勝出。對此，我不會排除參選可能。」格瑞納爾是川普的忠實盟友，曾擔任總統特使，期間隨同川普赴洛杉磯視察野火災情，並曾訪問委內瑞拉（Venezuela），與總統馬杜洛（Nicolás Maduro）會晤，促成6名美國人質獲釋。他也曾擔任甘迺迪中心（Kennedy Center）臨時執行長。此外，格瑞納爾曾在川普第一任期內短暫出任美國駐德大使及代理國家情報總監。

據愛默生學院（Emerson College）最新民調，賀錦麗在潛在的民主黨候選人中支持率領先，但尚未正式宣布參選。據報導，她正評估投入這場選戰的可能性。賀錦麗曾於2024年11月5日的總統大選中贏得加州，且三度於州級選舉勝出，包括2次當選加州檢察總長及1次當選聯邦參議員。目前已宣布角逐2026年加州州長的民主黨人包括：現任副州長康納拉基斯（Eleni Kounalakis）、前州參議會議長阿特金斯（Toni Atkins）、前州主計長余淑婷（Betty Yee）、前洛杉磯市長暨加州眾議長維拉萊戈薩（Antonio Villaraigosa），以及州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）。

據「沙加緬度蜜蜂報」（Sacramento Bee）報導，格瑞納爾居住南加州棕櫚泉（Palm Springs），曾在2021年加州州長紐森（Gavin Newsom）面臨罷免投票時考慮參選，但在報名截止前一天宣布退出。紐森於2018年當選州長，目前進入第二個任期也是最後一任。政治分析人士指出，以加州選民結構而言，共和黨候選人要贏得州長選戰難度極高。然而，若賀錦麗參選並且對決格瑞納爾，勢必引發全美關注，並可能改變加州的政治生態。