康普頓嫌犯超速衝撞 巡警開槍追捕未果

警方封鎖現場，展開調查，以尋找任何可能留下的線索。他們仔細檢查事發地點，包括嫌疑司機遺棄的車輛，以及現場可能存在的證據。（abc7截圖）

洛杉磯 縣康普頓市（Compton）9月18日（周一）晚間一名約20多歲男性司機試圖衝撞加州 公路巡警局（CHP），迫使警方不得不使用武力應對。CHP指出，這次事件起因是有車輛超速導致交通堵塞，衝突發生後並未有警員受傷。

該起案件發生在18日下午約11時30分，地點位於康普頓阿隆德拉路（Arondale Avenue）和阿普利亞街（Appletree Lane）交叉口，當時因交通擁堵。兩名警員走下巡邏車，試圖排除交通障礙。然而，嫌疑卻抓住時機，駕駛白色起亞（Kia）遠艦（K5），企圖衝撞警員，導致一名警員摔倒在地；面對威脅，兩名警員不得不開槍自衛反擊。

嫌疑司機見勢不妙後迅速逃離現場，但其車輛後來被發現在賽普拉斯街（Cypress Street）和南阿普利亞路（South Appletree Lane）附近。車輛上有明顯彈孔及碰撞損壞痕跡。但當局尚未找到嫌犯，但車內發現多處血跡。CHP則強調，在此次事件中未有警員受傷。