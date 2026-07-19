紐約市議會通過「尊嚴支票」法案 教學助理獲萬元津貼

為應對特教助教荒，市議會全票通過發放萬元津貼，盼緩解特教系統「骨幹」流失。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 議會日前以全票通過法案，批准為全市公校系統的教學助理(Paraprofessional，簡稱para)發放一次性的1萬元補充津貼。此舉旨在提高基層教育人員待遇，以穩定不斷流失的勞動力；而市長曼達尼 (Zohran Mamdani)則質疑該法案違法，不排除動用否決權。

這筆被稱為「尊嚴支票」(Respect Check)的津貼將分四期發放，且與現行工會合約談判無關。目前，紐約市公校教學助理的起薪僅3萬2500元，導致多數從業者難以負擔基本生活，全市至今仍有多達1600個助教職缺。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)指出，糟糕的薪酬結構正嚴重削弱市教育局 依法提供特教服務的能力。而教學助理短缺也導致特教相關訴訟激增，每年耗費教育局超過10億元。法案發起人、市議員德拉羅沙(Carmen De La Rosa)強調，助教是特教系統的「骨幹」，發放津貼有助於留住人才。

全市特殊教育委員會新任華人學委容迎鑫指出，這筆「尊嚴支票」將以獎金的形式發放，因而在高昂的「預扣稅款」後，到手金額所剩無幾。他認為，為助教增加收入固然是好事，但僅通過「尊嚴支票」並非長久之計，「希望各方能積極努力，未來與工會談判加基本工資」。

然而，這項法案並未獲得市府全面支持。曼達尼雖然認可教學助理的工作「不可或缺」，但也對該法案的合法性提出質疑。曼達尼警告，這筆津貼跳過了傳統工會合約談判，恐違反相關州法。他強調，薪酬問題應透過集體談判解決，市府正仔細審查條文並研議下一步行動。

對此，市議長朱曼寧(Julie Menin)強硬反擊，批評曼達尼政府不願透過預算或集體談判來解決教學助理低薪問題，因此市議會不得不透過其他方式採取行動。雖然曼達尼仍有權否決此法案，但以該法案得到全票通過的態勢來看，市議會亦已掌握推翻市長否決權所需的絕對多數席次。