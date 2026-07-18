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野火煙霾籠罩紐約 專家教如何顧好室內空氣品質

記者馬璿／紐約即時報導
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加拿大煙霾襲紐約，美國環境保護署建議民眾緊閉門窗，以冷氣取代開窗通風。(記者馬璿...
加拿大煙霾襲紐約，美國環境保護署建議民眾緊閉門窗，以冷氣取代開窗通風。(記者馬璿╱攝影)

加拿大野火煙霾持續侵襲紐約，本市空氣品質指數截至今日仍處於「中等」至「對敏感族群不健康」等級，未來恐再度惡化。專家提醒，光靠開冷氣躲進室內並不夠，還須留意冷氣清潔、機型等幾項細節。

針對近期的煙霾，美國環境保護署(EPA)建議民眾緊閉門窗，以冷氣取代開窗通風。冷氣租賃業者Breasy創辦人戈德克朗(Cole Goldklang)指出，濾網應每四到六周以清水沖洗一次，每隔幾年更換全新濾網。若冷氣出現異音、製冷變差或電費飆高，都是檢查濾網的警訊。他也建議在窗型冷氣兩側的「風琴式側翼」加裝泡棉，填補機身與窗框間的縫隙，以減少戶外空氣滲入，此舉同時有助節省電費、降低運轉噪音。

若住家使用中央空調，租客往往只能仰賴房東是否定期清潔系統。賓州州立大學教授班弗萊斯(William Bahnfleth)則質疑，事出突然，多數紐約中央空調系統恐未準備好應對此波煙霧。

至於攜帶式冷氣機，單管排氣機型應盡量少用，以免吸入更多室外煙霧，雙管機型則須確保窗戶密封緊密。

兩位專家皆強調，冷氣機只能調節室溫，無法淨化空氣，仍須搭配空氣清淨機使用。班弗萊斯透露，他16日抵達明尼蘇達州度假時，當地空氣品質指數一度超過400，達最嚴重的「危險」等級，情形近似2023年紐約天空染成橘紅色的事件。EPA建議，攜帶式空氣清淨機應放在停留時間最長的空間，並以最高風速運轉，沒有設備者也可自行以濾網與風扇組裝簡易款。

此外，EPA提醒切勿在室內吸菸、使用電子菸，或使用瓦斯、丙烷、燒柴爐具，也應避免噴霧、油炸與點蠟燭。若吸塵器未配備HEPA濾網，不妨趁機暫緩吸地清潔，並減少劇烈活動，以降低吸入煙霧的機會。

精華 FAQ

  • 文中指出，紐約空氣品質指數截至今日仍處於「中等」至「對敏感族群不健康」等級，且未來仍可能進一步惡化，顯示煙霾影響尚未解除。

  • 不能只靠冷氣。專家強調冷氣只能調節溫度，無法淨化空氣，還要定期清潔或更換濾網、加裝泡棉密封窗縫，並搭配空氣清淨機使用。

  • EPA提醒不要在室內吸菸、使用電子菸，也避免瓦斯、丙烷與燒柴爐具，並少用噴霧、油炸與點蠟燭；若吸塵器沒有HEPA濾網，也可暫緩清掃。

明尼蘇達州 加拿大

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