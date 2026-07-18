豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場地面停飛、班機延誤。(路透資料照)

紐約郵報報導，紐約市 周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場地面停飛、班機延誤。

大雨約在正午來襲，觸發五大區洪水警報。曼哈頓 南街海港區下午約1時變成水鄉澤國，有汽車泡在水中，民眾在及腳踝深的積水中跋涉前行。

皇后區 188街路段的長島高速公路遭大水沖毀，當局被迫實施雙向封路。

影片來源：YouTube@New York Post

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示：「強烈雷陣雨正侵襲紐約市，市內大部分地區都處於洪水警戒中。請不要在這種危險天候下涉險。」

官員提醒低窪地區居民盡速前往地勢較高處，並撤離地下室。

降雨中還夾雜豌豆大小的冰雹，氣象單位因此針對除布朗士區以外的所有行政區發布特別天氣警報。

拉瓜地亞、甘迺迪與紐瓦克三大機場均因暴風雨暫停航班起降，聯邦航空總署下令航班至少停飛至下午3時。截至下午1時，拉瓜地亞機場班機已延誤長達4小時，且延誤時間持續增加。

預計今日傍晚斷斷續續仍有降雨，部分地區3小時內累積雨量恐達近2.5吋。市府緊急管理辦公室表示，目前雨勢最強的地區集中在下曼哈頓及布魯克林、皇后區西部。

市府緊急管理辦公室說：「淹水可能在數分鐘內形成，請勿等到積水進屋或收到下一波警報才採取行動。切勿在積水中開車、步行或涉水通過，包括淹水道路、地下通道與地鐵站在內。請牢記：寧可繞道，切勿涉險。」

辦公室還提醒，僅6吋深的流動水就能讓人站不穩，1呎深的水就能沖走一輛汽車。洪水底下還可能隱藏著敞開的排水孔、斷落電線等危險物。