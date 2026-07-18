豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤
紐約郵報報導，紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場地面停飛、班機延誤。
大雨約在正午來襲，觸發五大區洪水警報。曼哈頓南街海港區下午約1時變成水鄉澤國，有汽車泡在水中，民眾在及腳踝深的積水中跋涉前行。
皇后區188街路段的長島高速公路遭大水沖毀，當局被迫實施雙向封路。
影片來源：YouTube@New York Post
市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示：「強烈雷陣雨正侵襲紐約市，市內大部分地區都處於洪水警戒中。請不要在這種危險天候下涉險。」
官員提醒低窪地區居民盡速前往地勢較高處，並撤離地下室。
降雨中還夾雜豌豆大小的冰雹，氣象單位因此針對除布朗士區以外的所有行政區發布特別天氣警報。
拉瓜地亞、甘迺迪與紐瓦克三大機場均因暴風雨暫停航班起降，聯邦航空總署下令航班至少停飛至下午3時。截至下午1時，拉瓜地亞機場班機已延誤長達4小時，且延誤時間持續增加。
預計今日傍晚斷斷續續仍有降雨，部分地區3小時內累積雨量恐達近2.5吋。市府緊急管理辦公室表示，目前雨勢最強的地區集中在下曼哈頓及布魯克林、皇后區西部。
市府緊急管理辦公室說：「淹水可能在數分鐘內形成，請勿等到積水進屋或收到下一波警報才採取行動。切勿在積水中開車、步行或涉水通過，包括淹水道路、地下通道與地鐵站在內。請牢記：寧可繞道，切勿涉險。」
辦公室還提醒，僅6吋深的流動水就能讓人站不穩，1呎深的水就能沖走一輛汽車。洪水底下還可能隱藏著敞開的排水孔、斷落電線等危險物。
豪雨先後引發五大區洪水警報，曼哈頓南街海港區與皇后區部分道路嚴重積水，還造成長島高速公路雙向封路，市內機場也因暴風雨大幅延誤。 拉瓜地亞、甘迺迪與紐瓦克3大機場都因暴風雨暫停航班起降，聯邦航空總署要求至少停飛至下午3時，拉瓜地亞班機延誤更已達4小時以上。 市府提醒低窪地區居民盡快前往高處並撤離地下室，切勿在積水中開車或步行，也不要等到水進屋才行動，因為流動水與隱藏障礙都可能造成危險。
精華 FAQ
豪雨先後引發五大區洪水警報，曼哈頓南街海港區與皇后區部分道路嚴重積水，還造成長島高速公路雙向封路，市內機場也因暴風雨大幅延誤。
拉瓜地亞、甘迺迪與紐瓦克3大機場都因暴風雨暫停航班起降，聯邦航空總署要求至少停飛至下午3時，拉瓜地亞班機延誤更已達4小時以上。
市府提醒低窪地區居民盡快前往高處並撤離地下室，切勿在積水中開車或步行，也不要等到水進屋才行動，因為流動水與隱藏障礙都可能造成危險。
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