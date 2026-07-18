紐約上東區退伍軍人症出現首例死亡 已67人感染

退伍軍人症(Legionnaires' disease，又稱軍團病)群聚感染日前出現首宗死亡病例。市衛生局17日表示，目前累計67人確診。圖為上東區83街。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 的退伍軍人症(Legionnaires' disease，又稱軍團病)群聚感染日前出現首宗死亡病例。市衛生局17日表示，目前累計67人確診；雖然新增病例過去一周已明顯減少，仍有12名患者住院。

市衛生局未公布死者身分或其他相關資料。市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)在聲明中表示，對死者家屬致以最深切慰問。

當局本月初首次通報這波疫情 ，主要集中於上東區(Upper East Side)多個郵編區號。當局表示，月初每日通常新增五至十宗確診，近日已降至約每日一宗，顯示疫情可能接近尾聲；絕大多數患者曾住院治療，目前已出院。

退伍軍人症是由退伍軍菌(Legionella)引起的嚴重肺炎。這種細菌容易在溫暖、停滯的水中滋生；紐約市過往疫情多與大樓屋頂冷卻塔有關。冷卻塔是大型建物空調與冷藏系統的一部分，其風扇可把水霧吹送至空中；若水霧含有退伍軍菌，路人吸入後便可能受感染。

健康人士感染風險較低，但長者及患有特定慢性疾病者可能出現嚴重肺炎。常見症狀包括高燒、咳嗽、頭痛與胸痛，部分患者也會出現意識改變。當局持續呼籲出現相關症狀者，尤其是高風險人士，盡快就醫。

衛生局近期持續檢測上東區多個郵遞區號內的冷卻塔，以找出可能與疫情有關、含有退伍軍菌的設備。當局表示，仍須進一步檢驗才能確認源頭；同時已下令數十名物業業主排空並消毒其大樓冷卻塔。

這次疫情規模雖大，仍未及紐約市近年最嚴重的一次。去年夏季，中央哈林(Central Harlem)曾爆發退伍軍人症疫情，逾100人染病、七人死亡。