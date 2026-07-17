亞馬遜擬花10億 建長島東北物流樞紐

亞馬遜持續擴大物流布局，擬在長島Holbrook興建大型物流中心，以強化東北地區配送網絡。(美聯社)

亞馬遜 (Amazon )計畫在長島 蘇福克郡(Suffolk County)Holbrook投資10億元，興建一座總面積達420萬平方呎的大型物流中心，若順利獲准，將成為亞馬遜在東北地區最大的物流據點之一，不僅有望提升包括皇后區在內的大紐約地區配送效率，也可能帶動長島物流、運輸及倉儲相關就業市場。

根據「Newsday」報導，該物流中心將設於Sunrise Highway與Beacon Drive附近，占地140英畝，由兩棟大型物流建築組成，總投資金額約10億元，規模約為目前亞馬遜在長島最大物流設施的21倍。亞馬遜已正式向艾斯利普鎮(Town of Islip)提出開發申請，後續仍須完成地方審查及紐約州環境品質審查程序(SEQRA)。

對皇后區居民而言，最直接的影響將是配送效率提升，近年亞馬遜已在皇后區、布碌崙及長島設有多座配送站，但配送站主要負責包裹最後一哩(last-mile)配送，大型履約中心則是商品儲存、揀貨、包裝及出貨的核心。若Holbrook物流中心啟用，可望縮短商品運送流程，法拉盛、貝賽、艾姆赫斯特等華人聚居地區的消費者，未來收到商品的速度有望更快，旺季缺貨或延遲配送的情況也可能改善。

除了消費者受惠，市場也關注這項大型投資帶來的就業效益。亞馬遜目前尚未公布未來將創造多少工作機會，但依照同類型物流中心規模，通常需要大量倉儲管理、物流調度、設備維修、資訊科技、行政管理及貨車運輸等人力，周邊餐飲、清潔、保全及物流承包商也可能因此受惠。對居住皇后區、每天往返長島工作的華人而言，未來可能增加新的工作機會。

另一方面，如此大型開發案也引發地方關注，物流中心每天預料將有大量貨櫃車及配送車進出，周邊交通流量、噪音及空氣品質都可能受到影響，因此仍須通過地方政府及州政府環境評估。艾斯利普鎮表示，目前僅收到開發申請，正式受理並不代表已獲核准，後續仍須依照相關法規完成審查程序。

若開發案順利通過，這將是亞馬遜近年在紐約地區最大規模的物流投資之一，也反映電商龍頭持續擴大東北地區物流布局，希望透過更完整的配送網絡，縮短消費者等待時間，提升與Walmart、Target等零售商競爭的能力。