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加拿大野火煙霾再襲紐約 周六強雷雨恐釀局部淹水

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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加拿大野火煙霾17日下午及晚間預計再度籠罩紐約市，國家氣象局並預報18日下午至晚...
加拿大野火煙霾17日下午及晚間預計再度籠罩紐約市，國家氣象局並預報18日下午至晚間將有強雷雨與局部豪雨；民眾外出應留意空氣品質惡化、強風及積水等風險。（路透）

受風向影響，加拿大野火煙霾17日下午及晚間預計將再度籠罩紐約市。同時，國家氣象局預報18日下午至晚間將有強雷雨與局部豪雨；民眾外出應留意空氣質量惡化、強風及積水等風險。

17日早晨，紐約市空氣短暫較前一天清朗，但全市多地空氣品質指數(AQI)仍處於「對敏感族群不健康」等級。敏感族群包括兒童、長者及患有心肺疾病者，應減少戶外活動；有健康問題者若必須外出，宜戴口罩防護。

國家氣象局氣象學家恩格爾(Jay Engle)表示，當日午後至晚間仍會不時出現霧霾與煙霧，瀰漫全市的灰霾天氣恐將重現，戶外活動恐再受影響。

煙霾17日再度影響紐約，主要與高空氣流及風向變化有關。加拿大安大略省野火產生的煙霧並非固定停留在一處，而是隨著大氣環流移動。16日煙霾一度籠罩紐約後，部分煙霧隨風暫時移離；但隨著風場調整，滯留在五大湖及加拿大南部一帶的煙霧又被氣流帶回美國東北部，使紐約空氣品質再度轉差。

除了煙霾，18日午後至整個晚間的雷雨也可能帶來局部災情。恩格爾表示，降雨將自西向東移動，部分地區短時間內可能出現強降雨；預計午後至晚間普遍雨量可達一吋半，個別地區或更多。

氣象人員指出，雷暴還可能伴隨破壞性強陣風，低窪或排水不及地區有局部淹水之虞。雨勢雖可洗去空氣中的部分煙霾，但混有野火微粒的雨水也可能在車輛與路面留下菸灰薄膜，駕車人士宜留意視線與路況。

預報顯示，19日天氣可望轉佳，煙霾減少、日照增加，氣溫維持偏暖但濕度較低；當天大批球迷預計前往新澤西觀看世界盃決賽，空氣品質料較周末前半段改善。至於煙霾下周是否再度侵襲，氣象人員表示目前仍難確定，將取決於風向及野火控制情況。

安大略省多處林火仍在持續延燒中。截至17日早晨，紐約市在全球主要城市空氣品質排名中居第四差，僅次於底特律、芝加哥與華府；全市AQI一度在160左右，屬於「不健康」等級。市民可留意即時空氣質量預報，盡量減少長時間戶外運動，尤其是家中有幼童、長者或呼吸系統疾病患者者。

精華 FAQ

  • 主要原因是高空氣流與風向改變，使安大略省野火產生的煙霧重新被帶往美國東北部。前一日暫時移走的煙霾，隨風場調整後又回到紐約上空。

  • 18日午後到晚間可能出現強雷雨與局部豪雨，降雨由西向東移動，部分地區短時間雨勢可很大，並伴隨破壞性陣風與低窪地區積水，外出應提高警覺。

  • 兒童、長者及心肺疾病患者等敏感族群最受影響，應盡量減少戶外活動；若必須外出，建議配戴口罩並留意即時AQI。紐約市17日一度屬不健康等級。

加拿大 紐約市

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