地鐵多線突發事故延誤 曼哈頓皇后區通勤受阻

紐約地鐵17日上午接連發生軌道火警及乘客意外，連接曼哈頓與皇后區的N、W、R線服務嚴重延誤；E、F、B、D及一號線亦受不同事故影響，早高峰通勤族須預留更多時間或改用其他路線。(記者許君達╱攝影)

紐約地鐵17日上午接連發生軌道火警及乘客意外，連接曼哈頓 與皇后區 的N、W、R線服務嚴重延誤；E、F、B、D及一號線亦受不同事故影響，早高峰通勤族須預留更多時間或改用其他路線。

大都會運輸署(MTA )表示，曼哈頓與皇后區之間的連接隧道發生軌道火警後，N、W、R線列車服務嚴重受阻。當局未即時公布火警起因、是否有人受傷，以及列車何時恢復正常；這三條線均是往返曼哈頓與皇后區的重要通勤路線，對前往中城、金融區及皇后區的乘客影響尤大。

此外，曼哈頓七大道車站一名乘客被列車撞擊後，E線列車一度改道。MTA約在上午8時43分宣布，南行E線列車自第五大道／53街站起，改經F線前往西四街—華盛頓廣場站(West 4th Street–Washington Square)。

為配合改道安排，部分南行F線列車從皇后區長島市的法院廣場(Court Square)起改經G線，前往布碌崙(布魯克林)伯根街站(Bergen Street)。乘客須留意列車月台顯示及車內廣播，以免因改道錯過目的地。

七大道站同時另有乘客需要醫療協助，緊急醫療服務人員到場處理，令南行B、D線列車延誤。MTA未說明該名乘客的情況。

布朗士231街附近亦傳出軌道火警，市消防局到場應對，一號線列車因此延誤。上述事故分散於多條幹線，令早間地鐵服務雪上加霜。

MTA提醒乘客透過官方網站mta.info，或手機應用程式查閱即時服務資訊，並在出門前確認路線。由於現場處置及列車調度可能隨時變動，前往曼哈頓與皇后區之間的通勤族宜考慮其他地鐵線、公車或其他交通方式。