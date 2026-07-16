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紐約華男殺豬盤洗錢4300萬遭起訴 贓款經空殼公司流向中國

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約東區聯邦法院16日公告訴狀，指控兩華人男子參與一項洗錢計畫，協助清洗網路投資...
紐約東區聯邦法院16日公告訴狀，指控兩華人男子參與一項洗錢計畫，協助清洗網路投資詐騙「殺豬盤騙局」所得贓款。(美聯社)

紐約東區聯邦法院16日公告訴狀，指控兩華人男子參與一項洗錢計畫，協助清洗網路投資詐騙「殺豬盤騙局」所得贓款。兩名被告已於今日被捕，並將於當天下午過堂。兩人最終罪行成立，最高將面臨20年監禁。

被告分別為現居布碌崙(布魯克林)的陳卓穎(Zhuoying Chen，音譯，綽號Jolene)，與現居皇后區的張皓杰(Haojie Zhang，音譯，綽號Kevin)。起訴書指控，陳卓穎、張皓杰與其他共謀者與中國境內的共犯勾結，將「殺豬盤」詐騙計畫所得資金轉移至海外。

起訴書指出，2020年至2022年間，陳卓穎與張皓杰管理一個由10餘人組成的網絡，成員均位於紐約皇后區與布碌崙，負責以空殼公司名義開設銀行帳戶，用以清洗俗稱「殺豬盤」投資詐騙計畫的贓款。陳卓穎、張皓杰與其他共謀者利用約45家空殼公司、140個主要位於紐約東區的公司銀行帳戶，清洗至少4300萬元的犯罪所得。若

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，根據指控，兩名被告是一個精密洗錢網絡的核心成員，將超過4000萬元的受害者資金輸送至中國的銀行帳戶。本辦公室將持續秉持一貫傳統，追究任何以投資詐騙手法掠奪弱勢受害者的不法之徒的責任。

「殺豬盤」ㄧ詞源自行騙者用來形容此類犯罪手法的用語。此類騙局的手法通常為行騙者透過通訊軟體或社群媒體平台聯繫受害者，進而建立關係、博取信任，誘騙受害者將資金投入所謂「有利可圖」的投資機會。行騙者還會向受害者展示虛假的投資獲利，慫恿其加碼投資，最終將受害者的資金侵吞殆盡。

精華 FAQ

  • 被告為現居布碌崙的陳卓穎，以及現居皇后區的張皓杰，兩人皆為華人男子，分別被指在洗錢網絡中扮演核心角色，並已於16日被捕，當天下午過堂。

  • 起訴書指出，兩人在2020年至2022年間管理10餘人網絡，透過約45家空殼公司及140個公司銀行帳戶，將殺豬盤詐騙所得層層轉移，藉此掩飾資金來源。

  • 檢方稱兩名被告與共犯清洗至少4300萬元犯罪所得，並將超過4000萬元的受害者資金輸送至中國的銀行帳戶，最高可面臨20年監禁。

殺豬盤 布碌崙 皇后區

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