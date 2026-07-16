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布碌崙公設律師工會授權罷工生效 法院運作恐受影響

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)法律扶助服務處約500名公設律師、社工及其他職員於16日發動罷...
布碌崙(布魯克林)法律扶助服務處約500名公設律師、社工及其他職員於16日發動罷工。圖為一律師在布碌崙法院通電示意圖。（記者馬璿╱攝影）

布碌崙(布魯克林)法律扶助服務處(Brooklyn Defender Services，BDS)約500名公設律師、社工及其他職員於16日發動罷工。由於BDS為布碌崙與皇后區許多低收入刑事被告提供免費法律代理，也在布碌崙家事法庭代表部分家長出庭，此舉恐導致布碌崙與皇后區各法院運作受到影響。

代表該法律服務機構律師及其他非管理階層員工的工會「美國汽車工人聯合會(UAW)第2325分會」，日前以近乎全票通過罷工授權案，若雙方無法在16日上午8時前就新合約達成協議，即展開罷工。談判委員會成員、同時也是布碌崙家事法庭辯護律師霍爾布魯克(Brian Holbrook)證實罷工消息，並表示由於空氣品質不佳，會員將以線上方式進行抗議，而非走上街頭。

霍爾布魯克表示，雙方談判的主要癥結點包括薪資待遇、將現行一年七天的病假天數增加，以及制定更明確的居家辦公政策。工會也反對機構提出延長試用期的方案，因為試用期內管理層可以任何理由解僱或懲處新進員工。他指出，「每當一位資深員工離職，就意味著客戶得重新認識一位全新的辯護人或團隊。這種缺乏延續性、人員不斷更替的情況，對客戶並無好處。」

霍爾布魯克透露，工會會員在罷工前已與客戶溝通，並為非工會成員的主管們準備好詳盡的交接資料，包括交叉詰問內容與案件細節，讓主管能代為出庭處理案件，但仍預期部分出庭日期將被延後。

BDS執行主任施萊伯斯多夫(Lisa Schreibersdorf)表示，管理層自4月起便與工會就薪資、健保費用、休假及混合辦公模式等議題進行協商，希望能達成「迅速且公平的解決方案」，首要任務是確保客戶權益不受影響。她指出，工會與管理層已在合約各方面達成共識，唯獨在部分員工能否在家工作一事上仍有歧見。她表示，包括法律助理與維修人員在內的支援人員每天到辦公室上班，是「機構正常運作」必需，管理層已提出以每年增加五天休假作為交換條件。

紐約州法院行政管理處發言人貝克(Al Baker)則表示，儘管始終希望法院及其服務對象不受影響，整個司法體系仍將全力確保一旦出現狀況也能維持完整運作，目前法院仍正常全面開放。

精華 FAQ

  • 這次罷工涉及約500名員工，包含公設律師、社工及其他職員。工會代表機構內的非管理階層員工，因新合約談判未能達成共識而集體停工。

  • 主要分歧集中在薪資待遇、每年7天病假的調整、居家辦公規則，以及延長試用期的提案。工會認為延長試用期會讓新進員工更不穩定，也不利客戶服務延續。

  • 由於BDS為布碌崙與皇后區多名低收入被告及部分家長提供法律代理，罷工可能導致部分出庭日期延後。不過工會已預先交接案件，法院也表示會盡力維持運作。

布碌崙 罷工 皇后區

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