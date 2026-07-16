煙霾+高溫臭氧 紐約空氣品質拉警報 醫生警告這幾類人最危險

紐約地區空氣品質連續兩天達到「不健康(紅色)」等級。紐約百康仁德醫療集團(Rendr)醫生陳美慧提醒說，民眾若出現嚴重呼吸困難或胸痛，應立即就醫。(衛伯承提供)

受加拿大 山火影響，紐約多地連續兩天被煙霾籠罩。紐約市府發布警報稱，16日紐約的空氣品質指數將達到200，已達到「不健康(紅色)」等級。紐約百康仁德醫療集團(Rendr)的內科全科醫生陳美慧(Mei Hui Chen, MD)指出，除了煙霾中的細顆粒物(PM2.5)，本周的持續高溫還會促使近地面臭氧濃度升高，尤其在下午至傍晚最明顯。臭氧會刺激呼吸道，對兒童和敏感人群尤為不利，可能出現喉嚨不舒服、咳嗽或胸悶等症狀。

煙霾與高溫臭氧夾擊，哪些人最需要提高警惕？她指出，哮喘、慢性阻塞性肺病(慢阻肺)、支氣管炎等呼吸系統疾病患者；心血管疾病患者；65歲以上長者；嬰幼兒及免疫力較弱的人群都應特別小心。

她提醒說，如果出現以下症狀，可能與空氣污染有關，更要當心：咳嗽、喘鳴；喉嚨、眼睛刺痛；呼吸困難、胸口發悶；比平時更容易疲勞。她說，如果出現嚴重呼吸困難或胸痛，應立即就醫。

陳美慧醫生提出以下預防建議：

*出門前先查AQI(空氣品質指數)。AQI在100到150之間時，上述敏感人群應減少在戶外的劇烈運動。AQI達到150以上，所有人群都應避免在戶外長時間、劇烈運動。

*關好門窗，使用空氣淨化器，減少室內空氣污染。

*敏感人群外出時可佩戴N95或KN95口罩，有助於過濾煙霾中的細顆粒物(但不能過濾臭氧)。目前紐約市各大公立圖書館都在發放免費的KN95口罩。