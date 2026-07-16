首家大麻店進駐納蘇郡商業區？計畫生變 公聽取消

長島納蘇郡至今無合法娛樂用大麻零售店，但成功湖村(Village of Lake Success)近日擬修改分區法規，允許一家大麻零售店進駐北方大道一帶商業區。圖為此前開張的布碌崙(布魯克林)首家大麻店。(記者胡聲橋／攝影)

長島 納蘇郡(Nassau County)至今尚無合法娛樂用大麻 零售店，成功湖村(Village of Lake Success)曾在月前擬修改分區法規，允許一家大麻零售店進駐北方大道(Northern Boulevard)一帶商業區。不過，原定於13日晚間舉行的大麻分區修法公聽會已遭取消，使得該郡首家大麻店的計畫生變。

成功湖村原訂於13日，就「第8號地方法」舉行公聽，該地方法旨在修改分區法規，讓業者有機會在靠近湖畔大道(Lakeside Drive)的北方大道商業區，申請開設大麻零售店。若獲批准，該店將成為納蘇郡首家合法娛樂用大麻零售店。

不過，成功湖村村府已於本月8日宣布取消公聽。村長霍夫曼(Adam Hoffman)表示，除兩名村董事無法出席公聽外，村府近期注意到一宗涉及薩福克郡(Suffolk County)布魯克海文(Brookhaven)、河頭鎮(Riverhead)及南安普敦(Southampton)的訴訟，法院判決可能影響地方政府規範大麻店設址及營運的權限，因此決定暫緩推進。

村律師庫托(Andrea Curto)表示，村府目前正在重新檢視分區法規提案，其中包括大麻店營業時間、交通、停車、噪音及氣味等規範，預計最快9月提出修訂版本。

霍夫曼也說，他諮詢的律師認為，上訴法院可能在數周內作出裁決，屆時，將進一步釐清地方政府可對大麻店施加多少限制。他也表示，在提案正式審議前，將再次舉行公聽。

盡管13日的會議在事前已經取消，但當晚，仍有40多名居民手持抗議標語湧入村政廳，甚至站滿走廊，要求村府詳細說明允許大麻零售店進駐的計畫。當晚會議的氣氛一度緊張，霍夫曼還多次敲響議事槌維持秩序。

此前，分區法規提案公布後，即在成功湖社區引發反彈，逾700多名居民在網路請願書上簽名反對。反對居民擔心，大麻店選址鄰近住宅區及校車路線，可能影響青少年健康、增加毒駕風險，並衝擊房價與社區形象。部分居民也質疑村府是否希望依靠大麻稅收平衡預算，並要求就開放大麻店舉行全村公投。

紐約州在2021年通過娛樂用大麻合法化後，便允許地方政府自行選擇是否開放零售店。納蘇郡的北亨普斯特德(North Hempstead)、亨普斯特德(Hempstead)及蠔灣鎮(Oyster Bay)均選擇退出州監管的大麻銷售計畫；成功湖村當年選擇加入，但至今尚未批准任何店面。

相較之下，薩福克郡多地大麻零售業已快速發展。報導指出，長島各地社區2024年共從大麻銷售取得約350萬元稅收，其中巴比倫鎮(Town of Babylon)獲得約260萬元。