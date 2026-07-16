加拿大野火濃煙估明日離開紐約 周末恐隨雨回流

加拿大野火帶來濃煙持續籠罩紐約市，圖為維拉扎諾大橋。(記者胡聲橋╱攝影)

加拿大 野火濃煙持續籠罩紐約市 ，令天空灰濛、空氣悶熱。市緊急事務管理局16日清晨警告，紐約市空氣品質指數(AQI)已升至150至200，屬「不健康」級別。國家氣象局(National Weather Service)預計，濃煙將在17日下午前逐步離開市區；不過隨著高空氣流變化，周末至下周初仍可能再有濃煙回流，18日若伴隨降雨，恐在車輛與街道留下煙灰。

氣象學家康諾利(Jim Connolly)表示，未來空氣狀況取決於氣流是否繼續把濃煙帶往紐約，抑或風向是否發生轉變。目前高空環流顯示，濃煙或重返本區，但濃度及覆蓋範圍尚難判斷，仍須觀察上游是否持續有濃煙，以及整體天氣型態是否改變。

這波濃煙也令不少市民想起2023年加拿大新斯科細亞省野火時的情景。當時濃煙曾將紐約天空染成橘色，橋梁和高樓隱沒在煙霾中，市內AQI一度超過200。今次情況是否會達到當年程度仍未可知。AQI用以量度空氣中汙染物濃度。聯邦環保署標準中，201至300屬「非常不健康」。

對不少須通勤、送餐或從事戶外工作的華人居民而言，濃煙去留未定，也意味未來數日仍須視空氣狀況調整行程與防護措施。居住在曼哈頓華埠的陳女士今年75歲，她每天因物理治療需要，早上及下午需各步行約30分鐘，並完成指定復健動作；但據她觀察，16日愈是接近下午，愈感覺空氣變得混濁，因此也決定當天不再外出。她說，醫生也建議她暫時避免出門，原因不僅是空氣污染，持續高溫天氣同樣可能增加身體負擔。

為減少民眾在惡劣空氣中逗留，市調查局(Department of Investigation)已暫停執行驅逐令。市府同時在各公共圖書館、市警局分局、主要交通樞紐及其他地點免費派發口罩，並在網上公布派發點地圖。長者、幼童、孕婦，以及有心肺疾病或呼吸道問題者，應盡量減少戶外活動；在戶外工作的市民也宜留意即時空氣品質資訊。

氣象單位指出，濃煙預計17日稍晚將南移至新澤西及華府一帶。周末氣溫料回落至華氏80多度，18日有降雨機會，19日天空可望較為晴朗。不過若濃煙在上游再度累積，降雨可能把微粒帶落地面，市民停泊戶外的車輛及露天設施或會蒙塵。市民可透過市府警報及空氣品質指數追蹤最新狀況；當濃煙較重時，應關閉門窗、使用空氣清淨設備，並避免劇烈戶外運動。