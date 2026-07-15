布碌崙8大道深夜遭竊 警方籲民眾協助緝凶

布碌崙8大道發生一起入室竊案，警方公布監視器畫面呼籲民眾協助緝兇。(NYPD提供)

紐約市警局(NYPD)表示，日前布碌崙 (布魯克林 )華社8大道 發生竊盜案，呼籲知情民眾協助辦案並追捕嫌犯下落。

根據警方消息指出，今年6月25日(周四)晚間11時26分左右，一名身穿灰色連帽衫、身分不明男子進入8大道交55街附近一棟建築物內，竊走一個裝有約3000元現金及其他財物後的包包後，隨即迅速騎乘滑板車，沿第55街往西逃逸離開現場，目前尚未落網。

警方未公布失竊物品來源及其他細節，僅表示該起竊案並未造成任何人員受傷。警方亦公布監視器畫面，可見一名身穿灰色連帽衣、卡其褲、戴著黑色滑雪面罩的男子站在疑為櫃檯的角落等待，期間不時以手撫摸面罩邊緣。

NYPD呼籲，任何掌握嫌犯身分或案件相關線索的民眾，民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。