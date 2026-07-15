世界盃／熱浪滾滾可樂娜廣場直播英阿四強戰 阿根廷華裔到場觀賽
紐約15日熱浪滾滾，但盡管酷熱難耐，皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)仍聚集大批居民，透過現場架設的大螢幕觀看2026世界盃英格蘭對阿根廷的四強賽。現場以拉丁裔球迷為主，不少人身穿阿根廷隊藍白球衣，其中也有一名阿根廷華裔從長島特地趕來，與朋友一同感受戶外觀賽氣氛。
下午3時比賽開踢前，球迷已陸續進入廣場座位區。有人戴著帽子、手拿飲料，也有人站在樹蔭和帳篷旁避暑。隨著比賽展開，坐席及周邊逐漸聚集更多民眾；每當球員攻入禁區或出現射門機會，現場便響起歡呼、掌聲及惋惜聲，路過的居民也不時停下腳步觀看。
可樂娜及周邊社區有不少拉丁裔居民，當天現場亦以支持阿根廷的球迷居多。有人披著阿根廷國旗，有人穿上國家隊球衣，男女老少坐在摺疊椅上緊盯大螢幕。由於高溫逼人，部分觀眾不時喝水、搧風，或轉移到樹蔭下，但未因此提前離場。
一位名叫小吳的阿根廷華裔是現場的少數「外來面孔」，他目前居住在長島，當天特地前往可樂娜與朋友一起看球。相較在家中獨自觀看，他更喜歡與大批球迷共同觀賽的熱鬧氣氛；周圍許多人都支持阿根廷隊，也讓他更能感受到比賽的緊張和投入。
小吳說，雖然當天天氣非常炎熱，但難得能在戶外與朋友及其他球迷一起觀看世界盃四強戰，仍覺得值得。他也期待阿根廷能夠取勝、晉級決賽。
小吳的朋友則表示，世界盃期間難得有免費戶外直播活動，不僅可以和鄰居一起看球，也讓沒有買票或無法前往酒吧的球迷，多了一個聚會選擇。即使天氣炎熱，只要有足球比賽，還是值得到現場感受氣氛。
雖然紐約當天酷熱難耐，但廣場架設大螢幕直播世界盃四強戰，還能和鄰里球迷一起感受現場氣氛，因此仍吸引不少居民前往觀賽。 現場球迷以支持阿根廷的拉丁裔居民居多，許多人穿著藍白球衣、披國旗，隨著比賽攻防不時歡呼、掌聲與惋惜聲此起彼落。 小吳認為在家獨自看球不如和眾多球迷一起觀賽熱鬧，且可樂娜廣場的免費戶外直播難得又有社區氛圍，因此即使天氣炎熱也覺得值得。
精華 FAQ
雖然紐約當天酷熱難耐，但廣場架設大螢幕直播世界盃四強戰，還能和鄰里球迷一起感受現場氣氛，因此仍吸引不少居民前往觀賽。
現場球迷以支持阿根廷的拉丁裔居民居多，許多人穿著藍白球衣、披國旗，隨著比賽攻防不時歡呼、掌聲與惋惜聲此起彼落。
小吳認為在家獨自看球不如和眾多球迷一起觀賽熱鬧，且可樂娜廣場的免費戶外直播難得又有社區氛圍，因此即使天氣炎熱也覺得值得。
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