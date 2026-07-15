警察魂上身 紐約州參議員陳學理當街勸架鬥毆三人

紐約州參議員陳學理當街分開鬥毆中的三人。(陳學理辦公室提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州參議員陳學理在布碌崙街頭介入三人鬥毆。

紐約州參議員陳學理在布碌崙街頭介入三人鬥毆。 重點二： 他以警方背景與責任感上前分開雙方並勸阻升級。

他以警方背景與責任感上前分開雙方並勸阻升級。 重點三：現場有人跌落刀子被踢開，警方到場後未有人被捕。

如果看到當街有人鬥毆，作為一名普通居民會怎麼辦？大概率是打電話報警，讓警員來處理。但對於當過20多年市警的紐約州參議員 陳學理來說，他的選擇是毫不猶豫地衝上前去，盡最大努力分開鬥毆者，平息紛爭。

14日下午4時，州參議員陳學理在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣(Sheep shead Bay)參加完一次會議後，在經過U大街交東16街的十字路口時，突然看到兩名男子在毆打和責罵另一名男子。儘管自己身上沒有防身武器，他也不再是警察，但責任感和多年養成的習慣還是促使陳學理毫不猶豫地快步向前，站在鬥毆者的中間。

現場錄像顯示，身穿藍灰色襯衫、牛仔褲和白色運動鞋的陳學理努力伸手隔開正在鬥毆的雙方，並用言語試圖讓衝突降級。受害者是一名身著黑色T恤和黑色褲子的男子，揹著一個雙肩包。兩名攻擊者一人圍著白色頭巾，身穿白色背心；另一名穿著深藍色T恤。

陳學理介入時，當時受害者的臉上滿是鮮血。看到有人介入，雖然白色頭巾的攻擊者又打了受害者一拳，將受害者打翻在地，但雙方還是分開了，兩名攻擊者很快就離開了現場。

陳學理說，雙方分開後，他看到受害者試圖去撿一把掉在了人行道邊的刀子，他一腳就把刀子踢走了，並警告這名受害者不要去拿刀子。根據他的判斷，他認為這三人因為一個女人而動手。

陳學理說，雙方分開後約一分鐘，警方就趕到現場。據他了解，警方在這起鬥毆事件中未逮捕任何人。

目前擔任第17區州參議員的陳學理生於香港，11歲時隨家人移民美國，定居布碌崙。他曾任美國陸戰隊員六年，任紐約市警察局警員長達27年。陳學理擔任過當地學校家長會會長。他以共和黨和保守黨的身分參政，於2024年當選為紐約州第17選區州參議員。

鬥毆受害者臉上滿是鮮血。(陳學理辦公室提供)