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紐約州二季度消費者信心指數略增但仍悲觀 油價影響突出

記者許君達╱紐約即時報導
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錫耶納學院最新季度民調顯示，紐約州第二季度消費者信心指數環比略有增加，但仍處悲觀...
錫耶納學院最新季度民調顯示，紐約州第二季度消費者信心指數環比略有增加，但仍處悲觀區間。在打擊信心的因素中，食品採購和公用設施成本高居前兩位，而今年以來伴隨伊朗戰爭而飆升的油價則成為上升最快的影響因素。(記者許君達╱攝影)

紐約民調機構錫耶納學院(Siena college)公布的季度消費者信心指數調查結果顯示，紐約州居民對當前經濟環境的體感環比略有上升，且遠高於全美平均水平，但仍處於悲觀區間內。食品、公共事業和住房位列最打擊受訪者消費信心的三大因素，而伴隨戰爭而飆升的油價則成為「又一座大山」。

本次調查在今年7月1日至8日間舉行，樣本總量為814名來自紐約州各地的居民，採用密西根大學消費者信心指數(ICS)研究標準。根據該標準，當前消費者信心的樂觀與悲觀平衡數值為76。錫耶納的調查結果顯示，紐約州居民2026年第二季度的平均消費者信心指數為66.5，較上一季度增加0.9，但已連續六個季度低於平衡點、處於悲觀區間。州內的不同區域居民的經濟信心差異也較大，在紐約都會區，指數達到70.7，而上州地區僅為60.2，相差超過10點。

研究提供了針對當前和未來的兩組指數，其中當前指數為61.8，環比下降了1.5；未來指數則達到69.6，環比增加2.4。這意味著，紐約人對當前面臨的經濟問題更加悲觀，但對未來的改善仍有較大信心。未來半年內的消費意向調查結果顯示，有計畫對、電子產品和大型房屋裝修進行大額開支的人數均較上一季度有所增加。

不過，與全美平均水平相比，紐約人對於經濟的信心仍屬較高水平。密大的數據顯示，全美整體指數僅為49.5，達到歷史最低水平。根據歷史紀錄，紐約州與全美平均消費者信心指數在過去20餘年內變化趨勢和幅度相當、並略低於全美，然而從2022年起，全美總體信心指數暴跌，紐約州則相對穩定，逐漸高於全美、且差距愈發擴大。這一變化顯示美國人近年來對經濟的體感嚴重悲觀，而紐約人的抗壓能力相對較強。

在影響消費者信心的生活成本中，78%的紐約州受訪者認為購買食品已對家庭經濟造成巨大壓力，72%認為水電及公共事業費用給自己帶來了沈重的負擔，緊隨其後的壓力來自住房和汽油。其中汽油的增長最為顯著，在整個2025年下半年，僅有46%的受訪者認為汽油是難以承擔的經濟重擔，而從今年年初的伊朗戰事爆發起，受到油價壓力影響的家庭至今已增加17%。

精華 FAQ

  • 二季度平均消費者信心指數為66.5，較上一季度增加0.9，但已連續6個季度低於76的平衡點，因此仍屬悲觀區間。

  • 食品影響最大，有78%受訪者認為壓力沉重；其次是水電及公共事業費用，占72%；住房與汽油也持續施壓，其中油價受戰事推升最明顯。

  • 紐約州整體指數66.5明顯高於全美49.5，後者已接近歷史低點。近年全美信心大幅下滑，而紐約州相對穩定，兩者差距逐步擴大。

油價 紐約州 密西根大學

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