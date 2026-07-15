全國冰淇淋日 紐約多商家免費發

許多店家將「全國冰淇淋日」舉辦免費發放獲折扣優惠活動。(記者馬璿／攝影)

本月19日將迎來「全國冰淇淋日」，屆時多連鎖品牌與商家都將舉辦發放免費冰淇淋的活動，紐約客也可望在熱來期間享用到解暑的冰品。

自本周起已有數個品牌活動開跑，除漢堡王 、Baskin Robbins等連鎖品牌各自的活動與折扣將在19日前後開跑，如哈根達斯將在每周日提供會員聖代買一送一優惠，

位於曼哈頓 的「哈利 波特商店」(Harry Potter Shop New York)在全國冰淇淋日當天，將提供前100名顧客免費冰淇淋及配料，粉絲可從四款「學院主題冰淇淋」口味中挑選並可自行加入魔法世界主題配料，數量有限，送完為止。

Stop & Shop各分店也將於17日(周五)至23日(周四)期間，提供在店內Savings Station機台完成報到的顧客免費一份1.5夸脫(quart)裝Stop & Shop自有品牌冰淇淋，數量有限，送完為止。

此外，Petco當天也將舉辦相關活動，飼主若帶著家中狗狗至門市，可免費獲得狗狗專門冰淇淋。對此活動有興趣民眾可在當周末至不同店家查看詳情。

「全國冰淇淋日」源於1984年時任美國總統雷根(Ronald Reagan)的公告，將7月訂為「全國冰淇淋月」，並把每年7月的第三個周日訂為「全國冰淇淋日」，鼓勵民眾在盛夏時節與親友共享冰品消暑。