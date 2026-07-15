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全國冰淇淋日 紐約多商家免費發

記者馬璿／紐約即時報導
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許多店家將「全國冰淇淋日」舉辦免費發放獲折扣優惠活動。(記者馬璿／攝影)
許多店家將「全國冰淇淋日」舉辦免費發放獲折扣優惠活動。(記者馬璿／攝影)

本月19日將迎來「全國冰淇淋日」，屆時多連鎖品牌與商家都將舉辦發放免費冰淇淋的活動，紐約客也可望在熱來期間享用到解暑的冰品。

自本周起已有數個品牌活動開跑，除漢堡王、Baskin Robbins等連鎖品牌各自的活動與折扣將在19日前後開跑，如哈根達斯將在每周日提供會員聖代買一送一優惠，

位於曼哈頓的「哈利波特商店」(Harry Potter Shop New York)在全國冰淇淋日當天，將提供前100名顧客免費冰淇淋及配料，粉絲可從四款「學院主題冰淇淋」口味中挑選並可自行加入魔法世界主題配料，數量有限，送完為止。

Stop & Shop各分店也將於17日(周五)至23日(周四)期間，提供在店內Savings Station機台完成報到的顧客免費一份1.5夸脫(quart)裝Stop & Shop自有品牌冰淇淋，數量有限，送完為止。

此外，Petco當天也將舉辦相關活動，飼主若帶著家中狗狗至門市，可免費獲得狗狗專門冰淇淋。對此活動有興趣民眾可在當周末至不同店家查看詳情。

「全國冰淇淋日」源於1984年時任美國總統雷根(Ronald Reagan)的公告，將7月訂為「全國冰淇淋月」，並把每年7月的第三個周日訂為「全國冰淇淋日」，鼓勵民眾在盛夏時節與親友共享冰品消暑。

精華 FAQ

  • 包括漢堡王、Baskin Robbins、哈根達斯、哈利波特商店、Stop & Shop與Petco等，多家品牌都安排免費冰淇淋、買一送一或折扣活動，民眾可依各店規則參加。

  • 位於曼哈頓的Harry Potter Shop New York將在當天提供前100名顧客免費冰淇淋及配料，消費者可從4款學院主題口味中挑選，並加入魔法世界主題配料。

  • 這個節日源於1984年雷根總統的公告，將7月定為全國冰淇淋月，並把每年7月的第3個周日訂為全國冰淇淋日，鼓勵民眾在盛夏共享冰品。

漢堡王 哈利 曼哈頓

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