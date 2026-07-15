紐約州工傷保險費率平均調降22% 10月1日生效

霍楚15日宣布，紐約州投保工傷保險的雇主，自10月1日起，工傷保險保費將平均調降22%。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)15日宣布，紐約州投保工傷保險 (Workers' Compensation Insurance)的雇主，自10月1日起，工傷保險保費將平均調降22%；此舉預計可為紐約州企業節省超過10億元保費支出，每位保單持有人平均可節省約1779元。

此次費率調降已獲州金融服務廳(DFS)核准，將於10月1日正式生效，據州府數據，自2020年以來，紐約州工傷保險費率已連續多年下降，過去六年平均每年降幅約10.3%。

州府表示，霍楚上任後，因工傷導致需長時間停工的理賠案件持續減少，成為近年保費得以持續下降的重要原因之一，而「倉庫工人保護法」(Warehouse Worker Protections Act)等提升職場安全的措施，也有效降低工傷事故發生率。

此外，紐約州工傷補償委員會近年持續推動制度現代化，包括全面導入線上申請取代紙本流程，加快案件審理速度及聽證安排，同時簡化醫療申報程序，將原有12種醫療表格整合為單一表格、永久實施遠距醫療(Telehealth)規範、建立電子醫療帳單系統及改善醫療爭議處理流程，使受傷勞工能更快獲得醫療服務與補償，也進一步降低整體制度運作成本。

與此同時，紐約州保險基金(New York State Insurance Fund，NYSIF)過去一年通過股息與保費折扣計畫，已向用戶回饋超過7億元；作為紐約州最大的工傷保險提供者，NYSIF過去一年向超過10萬家參與工傷保險安全計畫的雇主發放約6.98億元股息及保費折扣，另向超過2萬7000名投保傷殘福利(Disability Benefits)的保戶發放約290萬元股息。州府表示，這些措施將使紐約州雇主與保戶合計節省超過17億元。

霍楚表示，降低企業經營成本一直是施政重點之一，「我們正讓紐約州的生活與經商成本更加可負擔，這項保費調降將大幅協助企業持續經營與成長，同時確保勞工能獲得所需的工傷保障。」