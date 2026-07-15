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紐約生存手冊╱野火濃煙、熱浪雙重夾擊 專家給防護建議

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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紐約市此次野火煙霾恰逢熱浪侵襲，敏感人群應特別提高警覺。（路透）
紐約市此次野火煙霾恰逢熱浪侵襲，敏感人群應特別提高警覺。（路透）

加拿大安大略省西部持續延燒的野火濃煙，預計將使紐約市在面臨熱浪來襲的同時出現霧霾天氣，空氣品質可能惡化；市緊急事務管理局(NYCEM)與市衛生局(Department of Health)對此提醒市民，應儘量減少戶外活動、關閉門窗，並於外出時配戴口罩，以降低煙霾對健康造成的影響。

專家表示，一般健康成年人通常在臭氧空氣品質指數(AQI)超過150時，才較容易出現明顯的不適症狀，而敏感人群即使在AQI只有100左右，也要儘量避免待在戶外；列為敏感人群者包括心臟疾病患者、肺部疾病患者，如氣喘、慢性阻塞性肺病、免疫力較低的人、65歲以上長者、孕婦、嬰孩及有健康問題的兒童、以及醫療資源不足或居住環境較差者。

至於是否適合外出，主要取決於AQI數值，若低於150，一般健康民眾仍可正常散步、遛狗、進行輕度至中度運動；當AQI超過150時，專家建議所有民眾避免劇烈運動、避免長時間待在戶外，如需外出應儘可能縮短時間，散步最好不要超過一個小時。

另一方面，專家強調煙霾對寵物的影響與人類相似，因此寵物也需要防護，美國獸醫醫學會建議主人縮短狗狗及貓咪外出如廁的時間、避免長時間散步或劇烈活動；若寵物出現咳嗽、呼吸困難、乾嘔、眼睛受到刺激、精神不佳或虛弱等症狀，應立即聯絡獸醫。

民眾如何保護家中的空氣品質，首先應關閉門窗，避免室外煙霾進入，若門窗有縫隙，可利用毛巾或布條堵住；因大多數冷氣機是循環室內空氣，而不是直接吸入室外空氣，因此可以正常使用，不過要確認冷氣濾網乾淨、有定期更換濾網、以及空調系統運作正常。

若家中有高效空氣清淨機，建議民眾持續使用；而當空氣品質恢復正常後，再開窗通風，並更換空調及空氣清淨機的濾網。

專家表示，N95、KN95等口罩可以與臉部密合，並能有效過濾野火煙霾中的細懸浮微粒(PM2.5)；至於一般布口罩或醫療口罩的防護效果則相對有限，無法有效過濾細小煙霾微粒。

紐約市此次野火煙霾恰逢熱浪侵襲，敏感人群應特別提高警覺；若家中沒有冷氣或空氣過濾設備，不建議長時間待在高溫密閉空間，可前往政府設立的避暑中心(Cooling Center)避暑，同時降低吸入煙霾的風險。

精華 FAQ

  • 市民應盡量減少戶外活動、關閉門窗阻隔煙霾，外出時配戴N95或KN95口罩；若AQI升高，敏感族群要更早避免長時間待在戶外。

  • 包括心臟或肺部疾病患者，如氣喘、慢性阻塞性肺病患者，免疫力較低者、65歲以上長者、孕婦、嬰孩，以及有健康問題的兒童與居住條件較差者。

  • 家中要關窗並用布條堵縫，持續使用乾淨濾網的冷氣與空氣清淨機；寵物則應縮短外出時間，避免劇烈活動，若出現咳嗽、呼吸困難等症狀要盡快就醫。

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