曼達尼設公共事業維護人 推動降低能源費用

市長曼達尼(Zohran Mamdani)15日任命能源政策專家赫南德茲(Annel Hernandez)為紐約市首任「公共事業維護人」(public utility advocate)。(本報檔案照)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)15日任命能源政策專家赫南德茲(Annel Hernandez)為紐約市 首任「公共事業維護人」(public utility advocate)，由市長氣候與環境正義辦公室統籌，代表市民就能源費率與服務提出意見，盼在推進潔淨能源轉型之際，遏止不斷上升的家庭帳單。

市長辦公室表示，赫南德茲將與市府機構與社區組織合作，增加民眾參與公共事業加價聽證的機會，並在州公共服務委員會審議費率、斷電保護措施及資料中心等高耗能產業議題時，向市長提供意見。州公共服務委員會掌握公共事業調整費率的最終核准權。

赫南德茲過去15年曾任多項市府政策職務，任命前領導市長氣候與環境正義辦公室的潔淨能源團隊；她也曾擔任布碌崙 (布魯克林)市議員納斯(Sandy Nurse)的氣候與環境政策主任，目前在哥倫比亞大學教授環境正義與氣候韌性。

赫南德茲也將協助更多居民加入能源負擔補助計畫。聯合愛迪生公司(Con Edison)及國家電網公司(National Grid)均提供帳單折扣；州府近期投入10億元，將資格擴大至年家庭收入低於15萬元的用戶，過去則主要限於已領取補充糧食券(SNAP)或醫療補助(Medicaid)等政府福利者。

市主計長辦公室指出，紐約市電網約九成仍由化石燃料供電，且過去十年間，居民冷氣開支增加逾50%；近三分之一市民無力負擔所需能源。對靠冷氣度過酷暑的長者、低收入家庭與小商戶而言，夏季電費尤其難以迴避。

即使是居住條件較好的租戶，也感受到能源成本壓力。家住皇后區長島市(Long Island City)的王先生居住於一間豪華租賃公寓，面積為一房一廳(1B1B)，上個月電費約175元。他表示，公寓配有現代化設備，冷氣、照明及日常用電累積高昂。

相較之下，住在新澤西州的張女士獨居於兩房公寓住宅，使用中央空調系統，整套系統無法分區控制，開啟冷氣時所有房間均會同步運轉，但她上個月的電費僅不到100元。專家分析，住房類型、冷氣設備以及行政區畫，都可能造成家庭能源支出的明顯差異。

盡管民眾多次反對加價，聯合愛迪生公司今年仍獲准連續三年調升費率；僅今年，電力用戶每月平均多付四元，天然氣用戶平均多付11元。