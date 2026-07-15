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曼達尼設公共事業維護人 推動降低能源費用

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)15日任命能源政策專家赫南德茲(Ann...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)15日任命能源政策專家赫南德茲(Annel Hernandez)為紐約市首任「公共事業維護人」(public utility advocate)。(本報檔案照)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)15日任命能源政策專家赫南德茲(Annel Hernandez)為紐約市首任「公共事業維護人」(public utility advocate)，由市長氣候與環境正義辦公室統籌，代表市民就能源費率與服務提出意見，盼在推進潔淨能源轉型之際，遏止不斷上升的家庭帳單。

市長辦公室表示，赫南德茲將與市府機構與社區組織合作，增加民眾參與公共事業加價聽證的機會，並在州公共服務委員會審議費率、斷電保護措施及資料中心等高耗能產業議題時，向市長提供意見。州公共服務委員會掌握公共事業調整費率的最終核准權。

赫南德茲過去15年曾任多項市府政策職務，任命前領導市長氣候與環境正義辦公室的潔淨能源團隊；她也曾擔任布碌崙(布魯克林)市議員納斯(Sandy Nurse)的氣候與環境政策主任，目前在哥倫比亞大學教授環境正義與氣候韌性。

赫南德茲也將協助更多居民加入能源負擔補助計畫。聯合愛迪生公司(Con Edison)及國家電網公司(National Grid)均提供帳單折扣；州府近期投入10億元，將資格擴大至年家庭收入低於15萬元的用戶，過去則主要限於已領取補充糧食券(SNAP)或醫療補助(Medicaid)等政府福利者。

市主計長辦公室指出，紐約市電網約九成仍由化石燃料供電，且過去十年間，居民冷氣開支增加逾50%；近三分之一市民無力負擔所需能源。對靠冷氣度過酷暑的長者、低收入家庭與小商戶而言，夏季電費尤其難以迴避。

即使是居住條件較好的租戶，也感受到能源成本壓力。家住皇后區長島市(Long Island City)的王先生居住於一間豪華租賃公寓，面積為一房一廳(1B1B)，上個月電費約175元。他表示，公寓配有現代化設備，冷氣、照明及日常用電累積高昂。

相較之下，住在新澤西州的張女士獨居於兩房公寓住宅，使用中央空調系統，整套系統無法分區控制，開啟冷氣時所有房間均會同步運轉，但她上個月的電費僅不到100元。專家分析，住房類型、冷氣設備以及行政區畫，都可能造成家庭能源支出的明顯差異。

盡管民眾多次反對加價，聯合愛迪生公司今年仍獲准連續三年調升費率；僅今年，電力用戶每月平均多付四元，天然氣用戶平均多付11元。

精華 FAQ

  • 市長曼達尼任命能源政策專家赫南德茲擔任紐約市首任公共事業維護人，主要負責代表市民就能源費率、服務品質與相關政策提出意見。

  • 赫南德茲將與市府機構和社區組織合作，增加民眾參與加價聽證的機會，並協助更多居民加入能源負擔補助計畫，以降低帳單壓力。

  • 市主計長辦公室指出，紐約市約9成電網仍靠化石燃料供電，近10年冷氣開支增加逾50%，且近三分之一市民無力負擔所需能源。

布碌崙 紐約市 曼達尼

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