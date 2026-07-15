野火濃煙+熱浪 紐約市府籲優先避暑並留意空氣品質

加拿大安大略省西部持續延燒的野火濃煙可能自14日起飄抵紐約市上空；適逢熱浪持續。(路透)

市緊急事務管理局(NYCEM)與市衛生局(Department of Health)14日發布警示，加拿大 安大略省西部持續延燒的野火濃煙或即將飄抵紐約市 上空。適逢熱浪 持續，市府呼籲居民優先前往有冷氣的室內場所避暑，並留意空氣品質變化，長者、幼童及心肺疾病患者尤應減少暴露。

國家氣象局表示，加拿大野火濃煙已抵達紐約上空，預計15日至16日可能下沉至近地面轉為煙霾，除影響能見度外，也可能加劇空氣污染。按現有預報，煙霾暫未達發布細懸浮微粒(PM2.5)健康警示的門檻。不過，紐約市14日臭氧空氣品質指數(AQI)已達105，屬「敏感族群不健康」級別；野火濃煙若下沉，將在既有臭氧汙染外，再增細懸浮微粒。

而在野火煙霾籠罩紐約之際，另一項更迫近的健康風險也正在升高。紐約熱浪警示將持續至15日，預計當天將達本輪熱浪高峰，氣溫逼近華氏100度，體感溫度可達102至103度。緊急事務管理局長法瑞爾(Christina Farrell)指出，酷熱目前仍是更直接的致命風險，即使空氣品質下降，家中沒有冷氣的居民也應前往降溫中心，而非為躲避污染長時間在戶外活動。

市府已在五區開設近600處降溫中心，居民可致電311或透過市府降溫中心地圖查詢地點。市府建議，有冷氣者則宜留在室內，關閉門窗，並將冷氣或通風系統設為室內循環，切勿因擔心煙霾而關閉冷氣。室內即使過濾設備不同，仍通常較戶外安全。

五大區公共圖書館現均提供免費KN95口罩。當AQI超過100時，民眾應盡量待在涼爽室內；若升至151以上，所有人都應將活動移往室內並減少外出。必須外出者可佩戴合身的KN95或N95口罩，並補充水分。

市府將與州環境保護廳及國家氣象局持續追蹤野火和濃煙走向，並將透過Notify NYC發布警報。2023年6月，加拿大野火煙霾曾大規模飄入美國東北部，紐約市AQI一度衝上465以上，達危險等級。雖然目前預報顯示本輪煙霾影響預計不會重現當年嚴重程度，但專家提醒，野火煙霾中的細懸浮微粒仍可能影響健康，民眾應提前準備室內空氣過濾措施，並留意最新空氣品質資訊。