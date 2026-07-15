我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首例 霍楚簽令：紐約州暫停1年新建AI大型資料中心

紐約市議長挺擴大資優教育 公立幼稚園新生發放1000元儲備金

野火濃煙+熱浪 紐約市府籲優先避暑並留意空氣品質

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大安大略省西部持續延燒的野火濃煙可能自14日起飄抵紐約市上空；適逢熱浪持續。...
加拿大安大略省西部持續延燒的野火濃煙可能自14日起飄抵紐約市上空；適逢熱浪持續。(路透)

市緊急事務管理局(NYCEM)與市衛生局(Department of Health)14日發布警示，加拿大安大略省西部持續延燒的野火濃煙或即將飄抵紐約市上空。適逢熱浪持續，市府呼籲居民優先前往有冷氣的室內場所避暑，並留意空氣品質變化，長者、幼童及心肺疾病患者尤應減少暴露。

國家氣象局表示，加拿大野火濃煙已抵達紐約上空，預計15日至16日可能下沉至近地面轉為煙霾，除影響能見度外，也可能加劇空氣污染。按現有預報，煙霾暫未達發布細懸浮微粒(PM2.5)健康警示的門檻。不過，紐約市14日臭氧空氣品質指數(AQI)已達105，屬「敏感族群不健康」級別；野火濃煙若下沉，將在既有臭氧汙染外，再增細懸浮微粒。

而在野火煙霾籠罩紐約之際，另一項更迫近的健康風險也正在升高。紐約熱浪警示將持續至15日，預計當天將達本輪熱浪高峰，氣溫逼近華氏100度，體感溫度可達102至103度。緊急事務管理局長法瑞爾(Christina Farrell)指出，酷熱目前仍是更直接的致命風險，即使空氣品質下降，家中沒有冷氣的居民也應前往降溫中心，而非為躲避污染長時間在戶外活動。

市府已在五區開設近600處降溫中心，居民可致電311或透過市府降溫中心地圖查詢地點。市府建議，有冷氣者則宜留在室內，關閉門窗，並將冷氣或通風系統設為室內循環，切勿因擔心煙霾而關閉冷氣。室內即使過濾設備不同，仍通常較戶外安全。

五大區公共圖書館現均提供免費KN95口罩。當AQI超過100時，民眾應盡量待在涼爽室內；若升至151以上，所有人都應將活動移往室內並減少外出。必須外出者可佩戴合身的KN95或N95口罩，並補充水分。

市府將與州環境保護廳及國家氣象局持續追蹤野火和濃煙走向，並將透過Notify NYC發布警報。2023年6月，加拿大野火煙霾曾大規模飄入美國東北部，紐約市AQI一度衝上465以上，達危險等級。雖然目前預報顯示本輪煙霾影響預計不會重現當年嚴重程度，但專家提醒，野火煙霾中的細懸浮微粒仍可能影響健康，民眾應提前準備室內空氣過濾措施，並留意最新空氣品質資訊。

精華 FAQ

  • 因為加拿大安大略省的野火濃煙可能在15日至16日影響紐約，但更迫近的健康風險仍是熱浪高峰；市府要民眾先避暑，再留意空氣品質變化。

  • 14日紐約市臭氧AQI已達105，屬敏感族群不健康級別；煙霾雖尚未達PM2.5健康警示門檻，但若下沉至地面，仍可能加劇污染並影響能見度。

  • 有冷氣者應留在室內並關閉門窗，空調設為循環模式；無冷氣者可前往市府近600處降溫中心，外出者可戴合身KN95或N95口罩並補充水分。

加拿大 熱浪 紐約市

上一則

全美首例 霍楚簽令：紐約州暫停1年新建AI大型資料中心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

熱浪襲紐約最高近百度 降溫中心、泳池全面開放

熱浪襲紐約最高近百度 降溫中心、泳池全面開放
紐約熱浪3日迎來頂峰 高溫相關報案暴增消防醫療資源吃緊

紐約熱浪3日迎來頂峰 高溫相關報案暴增消防醫療資源吃緊
紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動
熱穹由中西部東移 高溫影響1.25億人紐約99℉ 華府、費城101℉ 

熱穹由中西部東移 高溫影響1.25億人紐約99℉ 華府、費城101℉ 

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

2026-07-12 07:21
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票
梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情