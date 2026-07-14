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紐約市議長亞裔媒體圓桌會 稱將向公立幼稚園新生發千元大學儲備金

記者許君達／紐約即時報導
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紐約市議長朱曼寧(右三)召開亞裔媒體圓桌會，宣傳新財年預算中對於亞裔社區的重點項...
紐約市議長朱曼寧(右三)召開亞裔媒體圓桌會，宣傳新財年預算中對於亞裔社區的重點項目。會上談到教育議題時，朱曼寧表態支持擴大資優教育。她還表示自己「不同意」市府拒絕擴大警隊的決定。(記者許君達／攝影)

紐約市議長朱曼寧(Julie Menin，前譯「梅寧」)14日召開亞裔媒體圓桌會議，就紐約亞裔社區關心的教育、警務等議題在剛通過的市預算中的體現予以說明，多名亞裔市議員參與會議。朱曼寧在會上明確表示支持擴大資優教育和增加警力。

朱曼寧說，2027財年預算為亞裔社區服務項目撥款700萬元、為預防仇恨犯罪項目和社區口譯員人才庫撥款共計300萬元，並恢復8640萬元移民法律服務資金。此外，還擴展了「公平票價」(Fair Fare)覆蓋範圍，並在援助社區小企業、消費者利益保護、放寬建設住房的土地法規等民生項目上增加了投入。

在場議員重點介紹了「紐約市兒童崛起」(NYC Kids RISE)項目。該項目旨在為幼童開設大學儲備金帳戶，並發放本金，用於複利增值、未來負擔其就讀大學的開支。在2027財年預算中，這一福利將擴大到所有入讀公立幼稚園的新生，本金金額也將從100元增至1000元。朱曼寧引用數據表示，擁有大學儲蓄帳戶的兒童，未來能進入大學的比例是其他兒童的三倍、完成學業的比例更高達四倍。

市議會副領袖黃敏儀說，在教育費用愈發昂貴的當下，從小就給孩子預留一筆儲備金將有效緩解他們進入大學後的經濟壓力。黃敏儀說，她已在選區內與至少兩家銀行合作，為學齡兒童提供啟動資金，並鼓勵父母和親友積極為孩子存錢。市議員黃友興則表示，新冠疫情後，紐約市的公立學校系統流失了至少10萬學生，擴大大學儲備金的補貼，有助於提高公立學校的吸引力。

談到華裔家庭普遍關注的資優教育時，朱曼寧表示，最新特殊高中考試(SHSAT)出現的極端結果令人擔憂，但應對措施應該是擴大G&T資優教育計畫的覆蓋範圍至弱勢社區，讓所有族裔的學生都能獲得更多機會接受優質教育。市議員莊文怡表示，部分族裔學生在特殊高中的低入學率是因為他們所在社區內的資優班被大量取消、失去了躍升管道所致。她說，特殊高中有一半學生符合低收入家庭的午餐補助資格，說明這一制度是幫助低收入家庭兒童改變命運的重要方式，部分政客挑動不同族群底層互害並非解方。莊文怡還透露，她正擬定一項提案，要求教育部門公布全市資優教育項目的具體分布位置，以幫助所有優秀學生有處可去。

在談到公共安全時，朱曼寧表示，仇恨犯罪、重罪襲擊以及公共交通犯罪等如今有重新抬頭的趨勢，市議會在預算談判中已盡力要求增加警務資源和警隊編制，但最終未能說服市府。她說，「我個人不同意這一決定」。

參加會議的還包括韓裔市議員李琳達(Linda Lee)和印度裔市議員克里斯南(Shekar Krishnan)。

精華 FAQ

  • 該項目擴大到所有入讀公立幼稚園的新生，並把每名兒童的起始本金從100元提高到1000元，目的在於及早建立大學儲備金，透過長期複利減輕未來升學負擔。

  • 2027財年預算為亞裔社區服務項目撥款700萬元，另為仇恨犯罪預防和社區口譯員人才庫合計撥款300萬元，並恢復8640萬元移民法律服務資金，回應社區實際需求。

  • 朱曼寧主張擴大G&T資優教育覆蓋弱勢社區，讓更多學生受惠；在治安方面，她認為仇恨犯罪、重罪襲擊與交通犯罪回升，市府應增加警務資源與編制。

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