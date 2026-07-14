ICE將疑似從窗口墜落受傷者送急診 引發抗議

ICE特工將一名疑似跳窗受傷的男子緊急送往布碌崙一家醫院接受治療，引發抗議。圖為ICE特工在紐約執法圖，非文中事件。(路透)

聯邦移民暨海關執法局(ICE )特工14日將一名被拘留的男子緊急送往布碌崙 (布魯克林 )布魯克代爾大學醫院(Brookdale University Hospital)接受治療，聲稱他「從窗戶墜落」受傷。此舉引發當地居民的不安，他們自己聚集到醫院外進行抗議。

據知情人士透露，14日清晨，有人看到幾名ICE特工將一名受傷男子送入布魯克代爾大學醫院急診室。目前尚不清楚該名男子受傷的具體地點，包括他是在ICE拘留中心還是其他地方受傷。州參議員佩索德(Roxanne Persaud)辦公室稱，ICE特工告訴醫務人員，他們拘留的男子是從窗戶墜落的。佩索德還透露，這些聯邦探員在醫院內沒有戴口罩，而且醫院保安封鎖了部分入口，以防止他們在醫院內隨意走動。

這次ICE特工出現在布魯克代爾大學醫院引發了十幾名居民聚集在醫院外抗議。活動人士稱，根據停在該醫院外的幾輛車的車牌號碼，他們認為這幾輛車是ICE先前在紐約市的行動中使用的車。

活動人士還發現，當這些特工走出醫院急診室時，其中幾人戴著口罩和醫用手套，這違反了近期頒布的州法律，該法律要求ICE特工在紐約市街道上執勤時必須摘下口罩。

消息人士稱，醫院工作人員在治療結束後將受傷男子交還給ICE特工，這名男子隨後從另一出口離開醫院。目前該男子的身分仍不清楚。

州參議員麥瑞(Zellnor Myrie)就此事發表聲明，尤其提到近期在德克薩斯州和緬因州發生兩起致命槍擊事件，「這起事件令人非常擔憂，尤其是過去一周內，ICE造成了兩起致命槍擊事件。我不認為只有我一個人對ICE探員駕駛私家車帶著重傷的被拘留者出現在醫院的做法感到懷疑。我們今年通過的法律旨在保護任何權利受到聯邦特工侵犯的人」。

ICE特工離開醫院，當他們找到自己停在醫院外的車時，發現右側兩個輪胎都被扎破了。儘管如此，ICE特工們還是上了車，開走了。一些抗議者看到ICE特工的車輛癟胎後，都歡呼了起來。ICE特工不得不把車停在幾個街區外，匆忙更換輪胎。