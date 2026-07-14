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紐約市犯罪率屢創新低數據喜人 真實情況並非如此樂觀

紐約市犯罪率屢創新低數據喜人 真實情況並非如此樂觀

記者許君達／紐約即時報導
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研究顯示，紐約市警方公布的初步犯罪率統計數據通常都會偏低，公共交通犯罪更是低估的...
研究顯示，紐約市警方公布的初步犯罪率統計數據通常都會偏低，公共交通犯罪更是低估的重災區，圖為曼哈頓地鐵站內的乘客與執勤警員。(記者許君達／攝影)

自2022年以來，紐約市府和警方頻繁宣布犯罪率下降、甚至罪案屢創新低，然而詳細數據顯示，市警(NYPD)通報的最新犯罪統計通常並不如政客宣傳的那樣樂觀。經過調整後，全市主要犯罪類型的發生率均比原始數據要高，有些月份呈現出的趨勢甚至不降反升。

據分析，隨著案件調查的深入，犯罪數據統計事後修正是警方的常規操作，符合相關規定。比如，襲擊案受害者在治療一段時間後死亡，則警方會在案件統計中將該案件從「襲擊」改為「謀殺」；或最初登記為「盜竊」的案件，當事人一段時間後發現物品丟失純屬誤會，則該起「盜竊案」也將被從犯罪統計中移除。市警在公布月度或季度犯罪統計數據時，也會附上免責聲明，向公眾披露這些數字未來將有可能變更。

公益期刊「Vital City」近日發布一則分析報告，這項由市警前任副探長霍爾(John Hall)主持的研究發現，自2018至2025年間，市警發布的總共95份重大犯罪報告中，每期報告中的統計數字在事後修正中均有上調，平均上調幅度為2.7%，而此上調趨勢有逐漸增加的趨勢，其中對公共交通犯罪的低估情況最嚴重。

報告提供的數字顯示，2018至2022年間，地鐵犯罪數字平均每年上調2.2%，此後上調幅度逐年增加，2023年為4.6%、2024年達到8.7%、2025年更達到11.2%。其中2025年2月，市警最初通報的當月地鐵犯罪案件為135起，但一年後的數字已修正為162起，初步統計中對犯罪率的低估達到了20%。

專業人士指出，警方公布的初步統計數據適當低於事後修正的數值屬正常現象，但這個時間差卻被政客用來誇耀政績。比如，2025年第二季度的犯罪數據經修正後，新增了超過900起，而在修正過後，當季的犯罪率下降幅度便從3.4%減少至0.5%，幾乎未有減少。而在2025年上半年的公共交通犯罪率統計中，修正上調過後的數字不僅未比上年同期減少，反而增加了1.5%。

莫洛伊大學(Molloy University)刑事司法學教授埃特諾(John Eterno)表示，2022年以後逐漸失真的初步統計數字背後，或許隱藏著一種政治性的壓力，「高層施壓，讓數據好看成為政治任務」。他認為，為了讓統計數據更有公信力，市警應聘請獨立審計機構加強統計流程的核查。

精華 FAQ

  • 報導指出，紐約市府與警方對外公布的初步犯罪數據過於樂觀，經過事後修正後，實際犯罪率通常更高，部分月份甚至由下降變成上升。

  • 分析顯示，公共交通、特別是地鐵犯罪的低估最嚴重；2018至2022年平均每年上調2.2%，之後修正幅度更明顯增加，2025年甚至達到11.2%。

  • 莫洛伊大學教授認為，初步數據失真可能反映高層政治壓力，為提升公信力，市警應引入獨立審計機構，強化統計流程與修正機制的核查。

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