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州長霍楚簽署行政令 紐約州成全美首例暫停大型資料中心開發

記者戴慈慧／紐約即時報導
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紐約州長霍楚14日簽署行政命令，宣布暫停批准新的大型AI資料中心最長一年，成為全...
紐約州長霍楚14日簽署行政命令，宣布暫停批准新的大型AI資料中心最長一年，成為全美首個對大型資料中心祭出州級暫停令的州。(美聯社)

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)14日簽署行政令，宣布暫停批准新的大型AI資料中心最長一年，使得紐約州成為全美首個對大型資料中心祭出州級暫停令的州。州府表示，將利用這段時間研究資料中心對電力、水資源及社區環境的影響，再建立新的審查制度。

霍楚表示，近年人工智慧(AI)快速發展，帶動大型資料中心需求激增。這類設施24小時運作，不僅耗電量高，也需要大量用水冷卻伺服器。州府擔心，如果缺乏完整規範，未來可能增加電網負擔、推高居民電費，並對供水及周邊社區造成衝擊，因此決定先按下「暫停鍵」。

根據行政命令，暫停措施適用於用電量50百萬瓦(MW)以上的新建大型資料中心。州環保廳(DEC)將暫停核發相關環境許可；已取得許可、已開工的計畫，以及醫院、大學等既有設施則不受影響。

霍楚也要求州環保廳、公共服務廳等單位完成全州性的環境影響評估，內容將涵蓋資料中心的用電、用水、溫室氣體排放，以及對土地利用和周邊社區的影響，作為未來審查依據。此外，州府也將重新檢討大型資料中心目前享有的部分稅務優惠。

不過，霍楚此次並未直接簽署州議會6月通過的「負責任資料中心發展法案」(Responsible Data Center Development Act)，而是先以行政令實施部分措施。

本報日前曾報導，州議會通過的法案將20MW以上設施列為大型資料中心，除要求暫停核發新建許可一年外，也要求大型資料中心自行負擔新增電力、天然氣及供水等基礎設施成本，避免轉嫁給一般住戶及小商家；業者還須在申請前舉辦公聽會，公開預估用電、用水需求，並提出回饋社區的「社區利益計畫」(Community Benefit Plan)。

本報當時也整理指出，紐約市已有21處工業區被列為大型資料中心潛在設址地點，包括皇后區長島市(Long Island City)、史坦威(Steinway)、馬斯佩(Maspeth)、木邊(Woodside)、牙買加(Jamaica)、JFK機場周邊，以及布碌崙海軍船塢(Brooklyn Navy Yard)、東紐約(East New York)、布朗士亨茨角(Hunts Point)等地。

霍楚的新措施公布後，引發不同反應。支持者認為，AI產業快速擴張已對電網及環境帶來壓力，應先建立監管機制；反對者則擔心，暫停開發可能影響投資及就業，讓大型科技公司轉往德州、維吉尼亞州等其他州設點。

圖為計劃興建的一個資料中心。(美聯社)
圖為計劃興建的一個資料中心。(美聯社)

精華 FAQ

  • 州長霍楚以行政令暫停核准新的大型AI資料中心最長1年，適用於用電量50MW以上的新建設施，目的是先完成影響評估與制度設計。

  • 州府擔心資料中心24小時運作會大量耗電、耗水，進而加重電網負擔、推高居民電費，並對供水、排放與周邊社區環境造成壓力。

  • 州議會法案把20MW以上設施列為大型資料中心，除要求暫停許可外，還要求業者負擔基礎設施成本並提出社區利益計畫；霍楚則先以行政令推動部分措施。

霍楚 紐約州

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