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曼哈頓、布碌崙房租再飆新高…缺屋逾50萬戶 租房要搶

記者馬璿／紐約即時報導
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曼哈頓與布碌崙房租再創新高。圖為布碌崙。(記者馬璿／攝影)
曼哈頓與布碌崙房租再創新高。圖為布碌崙。(記者馬璿／攝影)

紐約市房價再創新高，房地產公司Corcoran公布數據顯示，6月曼哈頓租金中位數飆破新高，達每月5295元；布碌崙(布魯克林)同創紀錄，來到4350元，兩地漲幅均較去年同期上升8%。對此情形，當局指出主因來自「住房數量不足」，出租房源稀缺讓租房出現搶標現象。

此一漲勢並不止於曼哈頓與布碌崙。房地產公司MNS另一份報告指出，租金上漲壓力已蔓延至布朗士與皇后區。其中皇后區雷哥公園(Rego Park)受創最深，一房公寓租金較去年同期暴漲12%，套房漲幅更逾20%，僅兩房公寓租金微跌約3%，成為少數跌價的房型。

從佛州坦帕(Tampa)搬至雷哥公園的民眾受訪表示，「這裡(雷哥公園)真的很貴，住在紐約確實得付出代價，但這座城市很值得。」亦補充，坦帕同房型的租金約1300元，如今在紐約每月要多花近千元，漲至2300元。

Corcoran報告同時顯示，曼哈頓空屋率持續探底，目前全區僅剩1.49%的公寓可供出租，租屋市場競爭之激烈趨勢仍在增長。

紐約市主計長李文(Mark Levine)受訪指出，租金全面上漲的根源在於供需失衡。「原因很簡單，我們的住房數量不夠，尤其是可負擔住房，」他估計全市住房缺口高達50萬戶，「這也是為什麼連租房都出現搶標、競價的亂象。」

李文呼籲市議會加速鬆綁法規，並持續推動「辦公樓改建住宅」政策。此前，位於中城的舊輝瑞大樓(Pfizer Building)近日因施工意外導致大樓傾斜，引發周邊大規模疏散與封路，工程人員至今仍在加固作業。李文坦言，「這起工安意外確實嚴重，必須徹查所有檢驗與工程環節，但若因單一事故就叫停成效卓著的商辦轉住宅政策，將是一大錯誤。」

1990年代，市府便透過稅務優惠，鼓勵曼哈頓下城老舊辦公樓轉型住宅。在疫情後遠距辦公盛行、辦公室空置率攀升，市府再將此列為增加住房供給的重要策略。然而受限於建築結構、住宅採光通風規範與融資成本，若無政策誘因，許多改建案仍難以推動。為此，紐約市2024年底通過「同意之城」(City of Yes)分區改革，將合格改建建築的建成年限放寬至1991年前。

精華 FAQ

  • Corcoran數據顯示，兩地租金中位數分別升至每月5295元與4350元，年增皆達8%。主因是住房數量不足、可出租房源稀缺，導致市場競爭激烈，甚至出現搶標與競價情況。

  • MNS報告指出，租金上漲已擴散到布朗士與皇后區，其中雷哥公園受影響最深，一房租金年增12%，套房漲幅逾20%，只有兩房公寓微跌約3%。

  • 主計長李文認為根源是供需失衡，估計全市住房缺口高達50萬戶，因此呼籲市議會鬆綁法規並推動辦公樓改建住宅，透過增加供給來緩解租金壓力。

曼哈頓 布碌崙 租金

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