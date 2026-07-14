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市有土地開發新嘗試…市警東村停車場改建 增可負擔住宅

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布，曼哈頓東村一處市警局的停車...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布，曼哈頓東村一處市警局的停車場，將改建為名為「奧雷亞」(The Aurea)的混合用途項目，提供約131戶可負擔住房。圖為渲染圖。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布，曼哈頓東村一處市警局的停車場，將改建為名為「奧雷亞」(The Aurea)的混合用途項目，提供約131戶可負擔住房，並設老人中心、社區空間及替代停車設施；其中30%單位將保留給曾無家可歸的市民，被視為市有土地開發的新嘗試。

該停車場位於東五街324號，一直以來使用率偏低。市府將該地交由Spatial Equity、Housing Works、庫珀廣場委員會(Cooper Square Committee)及「這片土地屬於我們」社區土地信托(This Land is Ours Community Land Trust)組成的開發團隊負責。市房屋保護與開發局(HPD)局長李維(Dina Levy)與住房及規畫副市長博佐格(Leila Bozorg)共同公布這項指定案。

東村項目並非紐約市首次利用公有土地興建住房，但這是曼達尼政府上任後首次指定市有土地進行住房開發，也被視為其「利用公共資源增加可負擔住房」政策的首個具體案例。市府表示，團隊成員包括少數族裔擁有企業、非營利機構及深耕社區多年的組織；社區土地信托將成為開發夥伴，參與土地及項目管理，以維持長期可負擔性、社區監督及住戶參與。Housing Works則將在樓內為住戶提供支援服務。

曼達尼表示，公共土地應服務公眾，因此市府把警局停車場改建為住房、長者中心與社區空間。「新項目不僅為低收入居民提供深度可負擔單位，也透過社區土地信託，讓社區在管理及監督上有一席之地。」

按市府規畫，建築將設景觀露台、綠色屋頂及全電力系統，並以符合被動式房屋(Passive House)標準為目標；後者著重隔熱、氣密及能源效率，以減少建築耗能。市府尚未公布動工日期、完工時間或各收入級別單位的租金細節。

東村停車場改建案將是檢驗曼達尼政府住房目標的首批市有地開發項目之一，但其中亦阻力重重。市府提出未來十年新增20萬戶可負擔住房，但紐約過去數十年一直受限於土地成本、建築費用、審批程序及社區阻力。曼達尼政府也將辦公樓改住宅視為增加住房供應的重要方向，近期中城前輝瑞(Pfizer)總部改建案出現結構安全問題，更是凸顯住宅改造並非易事。

精華 FAQ

  • 市府將東五街324號的低使用率停車場改建為名為「奧雷亞」的混合用途項目，核心是約131戶可負擔住房，並搭配老人中心、社區空間及替代停車設施。

  • 因為它是曼達尼政府上任後，首次指定市有土地進行住房開發，也代表市府以公共資源直接增加可負擔住房的政策，正式有了第一個具體落地案例。

  • 開發團隊由Spatial Equity、Housing Works、庫珀廣場委員會與社區土地信托組成，30%單位保留給曾無家可歸者，並規畫全電力、綠色屋頂與被動式房屋標準。

曼哈頓 紐約市 曼達尼

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