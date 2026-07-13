氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約客可能對剛過去的冬季仍心有餘悸，一位頗有人氣的氣象學家最近稱，早期天氣訊號表明，紐約今年的冬季將比往年更加難過，會出現極度寒冷、大降雪和強風暴，破壞力較大。

獨立氣象學家、熱門頻道「Weatherman Plus」的主持人格雷米利翁(Mark Gremillion)報告稱，長期天氣預報的信號表明，即將到來的2026-2027年冬季將出現十年來最嚴酷的天氣。格雷米利翁表示，預計活躍的氣候模式將導致嚴寒天氣，並造成嚴重的破壞性影響。他在臉書上寫道，「今年的冬天將格外強勁」。

預計厄爾尼諾現象(El Nino)將推動活躍的亞熱帶噴射氣流橫跨美國東部，並將大量水汽攜帶到北方。格雷米利翁報告稱，來自北極的持續冷空氣與噴射氣流帶來的水汽相遇，將為大範圍的強烈降雪、冰凍和雨夾雪創造理想的環境。

格雷米利翁認為，今年夏末秋初的氣溫可能會低於平均值。但最糟糕的情況可能出現在2027年。格雷米利翁預測，最嚴重、最具破壞性的冬季天氣預計將在2027年1月和2月達到高峰。

剛過去的2025-2026年紐約市 冬天是近11年來最寒冷且降雪量最多的一個冬季。在經歷了前幾年的暖冬後，這個冬季受到極地渦旋(Polar Vortex)的強烈影響，氣溫大幅降至歷史平均水平以下，並伴隨多次強烈暴風雪。

從2025年12月21日至2026年3月20日，⁠紐約中央公園的冬季平均氣溫僅為31.9華氏度，比歷史氣候平均值低了4.3度，創下 2014-2015冬季以來的新低。

同一時期紐約市整體降雪量高達43.4吋，遠遠超過29.8吋的歷史平均水平。1月25日的冬季風暴為紐約市帶來超過1呎的積雪；2月22日的世紀大暴雪在中央公園堆積了19.7吋的驚人雪量，直接被載入史冊，成為紐約市自1869年有紀錄以來第九大降雪事件。

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)