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紐約州遭農產品寄生蟲侵入 已導致400人腹瀉

記者胡聲橋／紐約即時報導
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過去兩個月，一種農產品寄生蟲導致紐約州400人腹瀉，專家呼籲注意生食的蔬菜水果。...
過去兩個月，一種農產品寄生蟲導致紐約州400人腹瀉，專家呼籲注意生食的蔬菜水果。(取自CDC官網)

一種寄生蟲正在全美各地的農產品中傳播，僅紐約州自5月1日以來就報告了近400例病例。這種寄生蟲會導致患者水樣腹瀉，通常不危及生命，專家建議民眾如腹瀉持續數日未自行痊癒的人應就醫，平時避免食用或飲用可能被汙染的食物或水。

國家疾病防治中心(CDC)稱，環孢子蟲(Cyclospora)是一種微小的球形寄生蟲，通常會導致「頻繁且有時噴射狀的排便」。這種疾病稱為環孢子蟲病，一般使用抗生素治療。疫情往往在春夏之交爆發。這種喜熱寄生蟲會感染腸道，並透過糞便傳播。人們通常因接觸遭汙染的水果或蔬菜而感染。

環孢子蟲病並不常見。多年來，美國每年報告的環孢子蟲病疫情都很少。過去20年中，記錄在案的疫情中，只有少數幾年病例數超過1000例。大約十年前，環孢子蟲病的病例數開始顯著上升。今年密西根州東南部及其周邊地區病例數激增，但這並未被視為全國公共衛生緊急事件。

CDC寄生蟲病部門代理負責人布勞(Dianna Blau)表示，美國每年都會通報數千例環孢子蟲病病例。根據目前公布的全國數據，迄今為止的病例總數是去年同期的四倍，而且各州報告的數據有顯著滯後。不過，布勞認為沒有證據顯示這種寄生蟲已經進化得更具傳染性。

CDC官員建議，腹瀉持續數日未自行痊癒的人應就醫，並諮詢醫生是否可能感染了環孢子蟲。預防寄生蟲感染的最佳方法是避免食用或飲用可能被汙染的食物或水。

新鮮農產品在食用前應徹底清洗。但要注意的是，環孢子蟲很容易附著在某些食物上，因此清洗可能無法完全消除感染風險。專家建議消費者購買整棵生菜，而不是預先清洗過的袋裝生菜或混合沙拉，並在用流水沖洗剩餘葉片之前，先去掉最外層的兩三片葉子。

他們還建議盡可能將蔬菜煮熟。

精華 FAQ

  • 根據內文，紐約州自5月1日以來已報告近400例病例，受感染者多出現水樣腹瀉。這次疫情與受汙染的水果、蔬菜相關，提醒民眾提高飲食安全警覺。

  • 環孢子蟲會感染腸道，常引發頻繁、甚至噴射狀的水樣腹瀉，通常不危及生命。它主要透過糞便傳播，多因接觸遭汙染的水果或蔬菜而感染。

  • CDC建議避免食用或飲用可能被汙染的食物與水，蔬果食用前要徹底清洗，並盡量煮熟。若腹瀉持續數日未痊癒，應就醫並詢問是否感染。

紐約州 疫情 CDC

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