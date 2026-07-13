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紐約撤銷店家鐵門透明化規定 已花數萬元改裝商家喊冤

記者戴慈慧／紐約即時報導
要求商家更換透明鐵捲門的規定，在原定7月1日開始執法前夕遭市議會撤銷，讓許多原本...
要求商家更換透明鐵捲門的規定，在原定7月1日開始執法前夕遭市議會撤銷，讓許多原本擔心受罰的商家鬆了一口氣。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市一項要求商家更換透明鐵捲門的規定，在原定7月1日開始執法前夕遭市議會撤銷，讓許多原本擔心受罰的商家鬆了一口氣；不過，也有部分業者已花費數千至數萬元更換鐵門，如今政策急轉彎，直呼白白浪費一大筆錢。

這項規定源自2009年通過的「地方法75」(Local Law 75)，要求商業店面安裝的鐵捲門(Security Grille)必須具備至少70%的透明度，希望增加街道可視性，減少塗鴉，並改善公共安全。依原規畫，未符合規定的商家自今年7月1日起可能面臨最高1250元罰款。

然而，隨著執法期限逼近，許多小商家反映，更換鐵門動輒花費數千甚至數萬元，不僅增加經營成本，也擔心透明鐵門降低防盜效果。在商家及商業團體持續反彈下，市議會於6月30日一致通過法案，撤銷原定的全面更換期限。新規定改為僅在商家因其他原因更換或新裝鐵門時，才須符合70%透明度要求，目前法案正等待市長曼達尼(Zohran Mamdani)簽署生效。

不過，部分商家因提前配合規定，已投入大筆資金改裝。布朗士一家Key Food超市表示，店家花了約7萬元更換鐵門；另一家鄰近洋基球場的紀念品店也表示，原本堅固耐用的舊鐵門仍可使用，卻因配合法規投入大量成本，如今政策撤回，讓業者感到相當無奈。

也有商家因觀望而躲過一劫。布朗士一家酒吧業者表示，原本接獲通知需花約9萬元更換鐵門，但一直沒有施工，如今法規撤銷，成功省下一大筆支出。

支持撤銷法案的市議員莊文怡(Susan Zhuang)表示，小商家正面臨物價上漲及營運成本增加等壓力，不應再承擔額外數千甚至上萬元的改裝費用。她表示，市建築局(Department of Buildings, DOB)將主動通知商家最新規定，避免業者再次因資訊不足而蒙受損失。

紐約市房屋局也表示，新法提供商家更大的彈性，業者可依實際需求選擇適合的防盜鐵門，但若進行新裝或更換工程，仍應依規定申請相關許可並確認是否符合建築法規。

精華 FAQ

  • 依2009年通過的地方法75，商業店面安裝的鐵捲門需具備至少70%的透明度，目的是提升街道可視性、減少塗鴉，並改善公共安全。

  • 市議會在6月30日撤銷原定的全面更換期限，改為只有在商家新裝或因其他原因更換鐵捲門時，才必須符合70%透明度要求。

  • 布朗士一家Key Food超市花約7萬元更換鐵門，另有紀念品店也投入大量成本；相對地，一家酒吧原本要花約9萬元，因未施工而成功避開支出。

布朗士 紐約市

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